Погода в Липецке

сегодня, 15:13

В Липецкой области – ночью заморозки до -4

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#Погода в Липецке
В Липецкой области – ночью заморозки до -4

22 октября Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков, небольшие дожди пройдут лишь местами.

23 и 24 октября с приближением циклона с запада ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 октября – 2-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 23 и 24 октября – 6-9 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью температура будет от -4 до +1 градусов, днем она составит от +3 до +8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от +4 до +6 градусов.

День 22 октября стал самым теплым в Липецке в 1949 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 7 градусов мороза.

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#Погода в Липецке

Комментарии (1)

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коля

24 минуты назад
интересно а на заводе сейчас валенки выдают.
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
24
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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