Женщину из Усмани спасла от мошенников коллега, которая сама недавно стала жертвой «разводил»

Лучше коллективный опыт, чем никакого.

В вашем браузере отключен JavaScript

34-летняя жительница Усманского района смогла избежать крупных неприятностей и сохранила взятые в кредит деньги, которые уже собиралась перевести мошенникам. В последний момент доверчивую даму остановила коллега по работе.

Эту историю рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Дама поддалась на классический развод: неизвестный позвонил ей и, представившись «сотрудником портала Госуслуг», огорошил новостью, что на женщину оформили кредит. Далее ловкач сообщил, что требуется взять встречный кредит и обещал помощь. Жительница деревни по его указанию проделала путь в Усмань, где взяла кредит, но отправить деньги мошенникам не смогла. Святая простота просто не нашла нужного банкомата и вопрос был отложен до следующего дня.

Наутро мошенник вновь позвонил женщине и потребовал взять ещё один кредит – наивная селянка черед приложение оформила заём в 100 тысяч рублей и даже не спросила, зачем нужен второй кредит.

Правда, деньги барышня пока не перевела. Что её и спасло. Во время обеденного перерыва она рассказала о своих проблемах коллеге, которая оказалась более грамотной, в смысле – наученной горьким опытом. В полиции уточнили, что бывалая коллега сама накануне стала жертвой аферистов, а теперь услышала до боли знакомую схему «сравнительно честного отъема денег».

Вторая дама решительно посоветовала – не платить.

Уже в полиции доверчивая женщина удостоверилась, что чуть не лишилась кредитных средств. Её благодарность подруге по работе не знала границ.