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В Липецк на «гастроли» приехал рецидивист из Томска

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#Кража
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В Липецк на «гастроли» приехал рецидивист из Томска

Вычислить его оперативникам удалось в День уголовного розыска.

В Липецке задержан 36-летний неоднократно судимый житель Томской области, которого подозревают в серии краж.

Заявление от потерпевшего полицейские приняли 5 октября – аккурат в День уголовного розыска. Пострадавший липчанин сообщил, что утром, когда его не было дома, из его квартиры похитили золотую цепочку и золотой крест. Общую сумму похищенного он оценил в 100 тысяч рублей.

В оде оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось вычислить и задержать.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дальнейшем выяснилось, что гость из Сибири может быть причастен и к другим кражам. Так, он обворовал и свою знакомую, в которой приехал в гости в апреле этого года. Разругавшись с женщиной, он тоже покусился на православные реликвии: её цепочку и крестик сдал в ломбард за 28 тысяч рублей.

Мужчина подрабатывал на стройке, но и там не удержался от кражи. 24 сентября в Липецке в строящемся доме на улице Свиридова он похитил кошелек, в котором находились 40 500 рублей, личные документы и банковские карты, принадлежащие 28-летнему работнику подрядной организации.

Деньги он успел потратить, а вот паспорт и банковские карты сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.

По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован.

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#Кража
2

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