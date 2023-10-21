Выходные в Липецке: не детский театр кукол, профессор-музыкант и «Мужской стриптиз»

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уикенд.

Сегодня в Липецке от 6 до 8 градусов. Погода по-настоящему осенняя – пойдут умеренные дожди.







Отключения воды

Жителям окраин Липецка сегодня не позавидуешь. Уже 7 утра отключили холодную воду в посёлках Дачном, Казинка, Матырском, Силикатном. Временные неодобства продлятся до окончания ремонтных работ.

С 9:00 и до конца ремонта с комфортом расстанутся и жители дома на Вермишева, 9. А с 10:00 неудобства испытают жители улиц Адмирала Макарова, 1а, 1б, 1л, 1 б/1, 1м/1, 1е, 1ж/1, 1ж, 1/1, 1е/2, 1к5, 1е/3, 1/2, ст.1а/1, ст.1а; Задорожной, 24; Московской, 6г; 6а к3; 6а к6; 6а к7.







22 октября с 10:00 без воды останутся жители улицы Пролетарской в Липецке и Будённого в селе Сырском.

Отключения электричества

Свет погаснет 21 октября только на одной улице – Гагарина в домах №№ - 73а, 77, 79, 79/2, 81, 81а, 83, 85. Неудобства продлятся с 10:00 до 19:00.







«Шедевры четырёх столетий» (12+)

Концерт с таким названием пройдёт 21 октября в 17:00 в концертном заде «Унион» (пл. К.Маркса,2).

Перед липчанами выступит столичный квартет Евгения Финкельштейна. В него входят лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов: Дмитрий Притула, Алексей Корбанов, Алексей Соколов и руководитель квартета — профессор Евгений Финкельштейн.







В программе липецкого концерта произведения М. Маре, К. Ф. Абеля, К. Домениконе, В. Гаврилина, А. Корбанова, Ю. Финкельштейн.

Концерт юных (6+)

Послушать музыку 21 октября в 15:00 можно будет и… в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2).







Здесь выступят учащиеся детской школы искусств №1. Концерт «Музыка осени» будет посвящён вокальной музыке. Прозвучат произведения русских, советских и зарубежных композиторов

Идём в театр

Липецкий драматические театр (пл. Константиновой,3) в субботу и воскресенье приглашает липчан на спектакли, которые будут начинаться в 18:00.

21 октября зрители увидят постановку «Чудики» (12+) по рассказам Василия Шукшина. Зрителям нужно быть готовыми к продолжительности спектакля, он идёт 2 часа 40 минут.

22 октября вновь покажут спектаклю «Мужской стриптиз» (18+) по пьесе липецкого драматурга Бориса Бужора (Медведева).







Рассказ о пятерых сталеварах, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачника: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Театр кукол для взрослых

В Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) приехали коллеги из Новосибирска, которые покажут у нас несколько своих спектаклей.

21 и 22 октября Новосибирский областной театр кукол представляет спектакль «Похороните меня за плинтусом» по пьесе Павла Санаева (16+).

Это совсем не детская история, а рассказ о сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой семьи, о чувстве вины, которое оказывается главной мотивацией для многих человеческих поступков, о желании вымолить, выпросить, «выбить» прощение и о любви, к которой стремится каждый из героев постановки. Но любовь эта оказывается удушающей, становится непосильным бременем. В постановке режиссера-постановщика Эльмиры Куриленко сюжетная линия сокращена до треугольника поколений: Бабушка – Мама – Саша. Все отношения и чувства сконцентрированы и доведены до предела. Если бы не детская мудрость, способность найти компромисс в ситуациях, которые взрослым кажутся неразрешимыми… Спектакль способен перевернуть ваши представления о театре кукол.







Театр кукол для детей

Оба выходных дня в 11:00 гости из Сибирипокажут классический детский спектакль «Ерошка Еном» (0+).







В волшебном сказочном лесу, где светлячки освещают дорогу, а зверята празднуют день рождения енота, есть голубое озеро. И там живет кто-то неизвестный и пугающий… Стоит замахнуться на него палкой, он машет палкой в ответ. Если начать корчить рожицы, он корчит еще более страшные… Но Енотику удалось подружиться с тем, кто сидит в пруду, и он готов поделиться своей тайной с маленькими зрителями.

«Маша и Миша» (0+)

Сводить ребёнка на выходных можно и в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская,28).







22 октября в 12:00 здесь покажут интерактивный спектакль «Маша и Миша»: от Театра Маленьких Марионеток.

Квартирник на двоих (16+)

Достойно завершить выходные в хорошей компании и под приятную музыку можно здесь же в «Библиотеке».



Фото vk.com/entomology_group



В воскресенье, 22 октября, в 18:02 здесь состоится концерт в формате квартирника, на котором выступят Александр Шубин и Спата. Александр Шубин — музыкант и бывалый автостопщик. Он видел в жизни столько лесных костров, что теперь может «зажечь» любой вечер. Спата — автор пронзительных песен из Воронежа. Она не только споёт, но и подыграет Александру Шубину на флейте. И это всё — для вас.

Дорогие липчане! Желаем вам хороших, творческих и полезных выходных. Без отдыха никуда, а еще – без новостей. Даже в субботу и воскресенье есть смысл интересоваться происходящими событиями. Для этого нужно лишь периодически заглядывать на GOROD48 и читать свежие сообщения. Так вы не пропустите ничего важного и полезного, будете одним из самых информированных людей в Липецке. Ждём вас снова и снова.