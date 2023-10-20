Общество

сегодня, 17:26

В поселках Матырском, Дачном, Силикатном отключат холодную воду

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#отключения
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В поселках Матырском, Дачном, Силикатном отключат холодную воду

Ограничения подачи холодной воды 21 октября связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 07:00 и до окончания работ без холодной воды останутся поселки Матырский, Дачный, Силикатный, котельная поселка Дачный и станция Казинка. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 09:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 9 по улице Ворошилова – цистерна с водой будет находиться возле вышеуказанного дома. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и строениях №№ 1/1, 1/2, 1а, ст.1а, ст.1а/1, 1 к.5, 1б, 1б/1, 1е, 1е/2, 1ж/1, 1ж, 1л, 1м/1, 1е/3 по улице адмирала Макарова, №№ 6а к.3, 6а к.6, 6а к.7, 6г по улице Московской, № 24 по улице Задорожной. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Макарова, 1а, улица Московская, 6а, улица Задорожная, 24. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 260
#отключения
1

Комментарии (2)

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4 минуты назад
Даа, нет, ровно через день. Видимо, чтоб каких-то претензий предъявлять не могли
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Даа

сегодня, 17:40
Каждый день чтоли отключают там
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