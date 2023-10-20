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29 минут назад
Израиль и Палестина сообщили о жертвах конфликта в секторе Газа
Число погибших в секторе Газа выросло до 4218, пострадали более 14,4 тысячи человек.
Число погибших в секторе Газа выросло до 4218, пострадали более 14,4 тысячи человек, - сообщает Минздрав Палестины.
Со своей стороны Минздрав Израиля сообщил, что в стране погибли 1400, пострадали 4834 человека.
Согласно Минздраву Газы, в результате обстрелов по меньшей мере семь медицинских учреждений в секторе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению, - передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что порядка 4 137 палестинцев погибли, более 13 тыс. пострадали. Еще около тысячи человек, большинство из которых дети, числятся пропавшими без вести. Утверждается, что жертвами удара по греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе стали не менее 16 человек, "еще десятки все еще остаются под завалами".
Со своей стороны Минздрав Израиля сообщил, что в стране погибли 1400, пострадали 4834 человека.
Согласно Минздраву Газы, в результате обстрелов по меньшей мере семь медицинских учреждений в секторе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению, - передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что порядка 4 137 палестинцев погибли, более 13 тыс. пострадали. Еще около тысячи человек, большинство из которых дети, числятся пропавшими без вести. Утверждается, что жертвами удара по греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе стали не менее 16 человек, "еще десятки все еще остаются под завалами".