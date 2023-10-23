Выгодно и удобно: энергетики «Липецкэнерго» внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» реализуют масштабный проект по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. До конца 2024 года энергетики планируют оснастить автоматизированной системой учёта все объекты потребления электроэнергии в Липецке и порядка 80 % – в Липецкой области. Автоматизация учета электроэнергии реализуется на основании Федерального закона №522-ФЗ и является одним направлений деятельности филиала в рамках построения цифровой энергетики.

Преимущества современных цифровых технологий очевидны как для энергетиков, так и для потребителей. Сетевым организациям современные измерительные приборы позволяют оптимизировать и упростить систему учета ресурса. Потребителей - избавляет от необходимости самостоятельного сбора и регулярной передачи показаний ресурсоснабжающей или энергосбытовой компании. Кроме того, «умные» счетчики позволяют перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество. За потребителями остаются только обязанности по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и знаков визуального контроля на нём. В целом выигрывают все, так как главным эффектом цифровой трансформации электрических сетей является повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Установкой современных измерительных приборов и их обслуживанием в частных жилых домах и у юридических лиц занимаются сетевые организации (филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго»), в многоквартирном жилом фонде - гарантирующие поставщики (ООО «Новитэн», ОАО «ЛЭСК»).

По новому закону клиент обязан допустить сотрудников энергокомпаний для монтажа приборов учета. За отказ от установки нового счетчика вступают в силу серьезные штрафные санкции. Самостоятельная установка или замена приборов учета без согласования с сетевой организацией законом не предусмотрена.

Напоминаем, что услуга по замене приборов учета электроэнергии оказывается бесплатно! За плату счетчики устанавливают только мошенники! Ответственность за действия, нарушающие порядок установки, эксплуатации и замены приборов учета, несет потребитель.

Будьте бдительны! При появлении сомнительных лиц с предложениями о замене приборов учета «Липецкэнерго» рекомендует поверить документы, записать фамилии и название организации, предоставляющей услуги по замене счетчиков. Если сомнения остались, позвонить по телефону Единого контакт-центра «Россети»: 8 800 220-0-220

Обращаем внимание, что замена приборов учета сопровождается временными перерывами электроснабжения. Без отключения электрооборудования проводить установку счетчиков нельзя - это необходимое условие обеспечения безопасности работающего персонала. Энергетики стараются выполнить мероприятия по монтажу оборудования в кратчайшие сроки, заранее уведомляя потребителей о времени их проведения.

«Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии – это необходимость современного времени. Переход российской энергетики на цифровые технологии уже определен на ближайшее десятилетие. Энергетики следует заданному правительством курсу», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

ПАО «Россети Центр»

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