В елецкую колонию пытались перебросить пять телефонов и литр алкоголя

Проводится проверка.

В исправительную колонию №3 на улице Коммунаров в Ельце осужденным пытались перебросить запрещённые предметы и вещества.



Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, на прилегающей к исправительной колонии территории был задержан мужчина, у которого было обнаружено и изъято пять мобильных телефонов, зарядные устройства, а также две пластиковые емкости объемом по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.



Проводится проверка.