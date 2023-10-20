Происшествия

сегодня, 15:45

В елецкую колонию пытались перебросить пять телефонов и литр алкоголя

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#УФСИН
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Проводится проверка.

В исправительную колонию №3 на улице Коммунаров в Ельце осужденным пытались перебросить запрещённые предметы и вещества.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, на прилегающей к исправительной колонии территории был задержан мужчина, у которого было обнаружено и изъято пять мобильных телефонов, зарядные устройства, а также две пластиковые емкости объемом по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.

Проводится проверка.
240
#УФСИН
1

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