Происшествия
сегодня, 15:45
В елецкую колонию пытались перебросить пять телефонов и литр алкоголя
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Проводится проверка.
В исправительную колонию №3 на улице Коммунаров в Ельце осужденным пытались перебросить запрещённые предметы и вещества.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, на прилегающей к исправительной колонии территории был задержан мужчина, у которого было обнаружено и изъято пять мобильных телефонов, зарядные устройства, а также две пластиковые емкости объемом по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.
Проводится проверка.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, на прилегающей к исправительной колонии территории был задержан мужчина, у которого было обнаружено и изъято пять мобильных телефонов, зарядные устройства, а также две пластиковые емкости объемом по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.
Проводится проверка.
240