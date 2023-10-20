Погода в Липецке

27 минут назад

В Липецкой области завтра дождливо и до +8

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#дожди
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В Липецкой области завтра дождливо и до +8

21 октября ненастная погода в Липецкой области останется ненастной, повсеместно пройдут умеренные дожди. 22 октября регион окажется под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона – днем пройдет небольшой дождь. 23 октября с южными ветрами ожидается теплая погода с небольшим дождем. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 октября – 4-5 градусов тепла, что около климатической нормы, 22 октября – 2-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 23 октября – 8-10 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области облачно, умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха — от 0 до +5 градусов, днем она составит от +3 до +8 градусов. 

В Липецке облачно, умеренные дожди. Температура воздуха ночью — от +3 до +5 градусов, днем она составит от +6 до +8 градусов.

День 21 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 9 градусов мороза. 

32
#дожди
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