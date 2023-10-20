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51 минуту назад

Турпоток на Пхукет ежегодно растет на 40% от допандемийных показателей

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#туризм #Пхукет #Таиланд

Если сравнивать доходы от туротрасли с 2019 годом, то с каждым годом число отдыхающих возрастает на 40%.

Число туристов популярного среди россиян таиландского острова Пхукет ежегодно растет на 40% в сравнении с допандемийными показателями, - заявил президент ассоциации туризма Пхукета Танет Тантипирия.

По его словам, за последние восемь месяцев доходы туристической индустрии достигли 370 млрд бат ($10 млрд), - пишет Газета.Ru со ссылкой на локальный новостной портал The Thaiger.

Согласно данным Тантипирии, если сравнивать доходы от туротрасли с 2019 годом, то с каждым годом число отдыхающих возрастает на 40%.

Он также добавил, что на данный момент забронировано порядка 80% гостиничных номеров. Особой популярностью пользуются места рядом с пляжами.
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#туризм #Пхукет #Таиланд

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