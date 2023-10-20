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51 минуту назад
Турпоток на Пхукет ежегодно растет на 40% от допандемийных показателей
Если сравнивать доходы от туротрасли с 2019 годом, то с каждым годом число отдыхающих возрастает на 40%.
Число туристов популярного среди россиян таиландского острова Пхукет ежегодно растет на 40% в сравнении с допандемийными показателями, - заявил президент ассоциации туризма Пхукета Танет Тантипирия.
По его словам, за последние восемь месяцев доходы туристической индустрии достигли 370 млрд бат ($10 млрд), - пишет Газета.Ru со ссылкой на локальный новостной портал The Thaiger.
Согласно данным Тантипирии, если сравнивать доходы от туротрасли с 2019 годом, то с каждым годом число отдыхающих возрастает на 40%.
Он также добавил, что на данный момент забронировано порядка 80% гостиничных номеров. Особой популярностью пользуются места рядом с пляжами.
По его словам, за последние восемь месяцев доходы туристической индустрии достигли 370 млрд бат ($10 млрд), - пишет Газета.Ru со ссылкой на локальный новостной портал The Thaiger.
Согласно данным Тантипирии, если сравнивать доходы от туротрасли с 2019 годом, то с каждым годом число отдыхающих возрастает на 40%.
Он также добавил, что на данный момент забронировано порядка 80% гостиничных номеров. Особой популярностью пользуются места рядом с пляжами.