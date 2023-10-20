Происшествия

26 минут назад

У 41-летней женщины обнаружили 133,7 грамма марихуаны

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#наркотики
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У 41-летней женщины обнаружили 133,7 грамма марихуаны

Она получила три года условно.

41-летнюю жительницу Усманского района осудили по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года подсудимая сорвала и принесла домой дикорастущую коноплю. Но потом 133,7 грамма марихуаны у неё нашли полицейские.

Усманский районный суд признал женщину виновной и назначил 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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#наркотики
2

Комментарии (1)

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В.В.

12 минут назад
Кто-то "капнул", по-любому...
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