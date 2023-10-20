У 41-летней женщины обнаружили 133,7 грамма марихуаны

Она получила три года условно.

41-летнюю жительницу Усманского района осудили по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года подсудимая сорвала и принесла домой дикорастущую коноплю. Но потом 133,7 грамма марихуаны у неё нашли полицейские.



Усманский районный суд признал женщину виновной и назначил 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.