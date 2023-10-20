Бизнес

23 минуты назад

МегаФон начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

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МегаФон начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

МегаФон запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. По итогам третьего квартала бренд занимает 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственной торговой марки позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.

Жители Липецкой области заинтересовались новыми аппаратами – в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 13% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в мае – накануне дачного сезона и школьных каникул.

FP200

                 

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: 1,77” цветной ЖК, 128x160 пикс.

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Светодиодный фонарик

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Аккумулятор: литий-ионный 600 мАч

Размеры: 113×47×14 мм

Масса: 58 г

FP240

                  

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: 2,4” цветной ЖК, 240x320 пикс.

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Светодиодный фонарик

Bluetooth

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч

Размеры: 126×53×13 мм

Масса: 81 г

FL280

                  

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: 2,8” цветной ЖК, 240x320 пикс.

Фото/видеокамера

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Bluetooth

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч

Разъем для наушников 3,5 мм

Интерфейс USB Type-C

Размеры: 105×58×18 мм

Масса: 81 г

FP280

        

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: 2,8” цветной ЖК, 240x320 пикс.

Фото/видеокамера

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Светодиодный фонарик

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор: литий-ионный 1450 мАч

Размеры: 137×57×11 мм

Масса: 95 г

SP230

       

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: 2,31” цветной ЖК, 320x240 пикс.

Кнопка SOS для экстренных вызовов

Фото/видеокамера

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Светодиодный фонарик

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор: литий-ионный 1450 мАч

Размеры: 122×58×12 мм

Масса: 90,8 г

FP320

            

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: IPS 3,2” цветной ЖК, 240x320 пикс.

Кнопка SOS для экстренных вызовов

Фото/видеокамера

Крупный шрифт меню

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Светодиодный фонарик

Bluetooth

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор: литий-ионный 1450 мАч

Размеры: 142×61×12 мм

Масса: 106 г

FP350

      

Две активные SIM-карты

GSM: 900/1800

Дисплей: IPS 3,5” цветной ЖК, 320x480 пикс.

Фото/видеокамера

Крупный шрифт меню

Виброзвонок

Подсветка кнопок

Светодиодный фонарик

Bluetooth

FM-радио: 87,5-108.0 МГц

Слот для карт памяти microSD

Разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор: литий-ионный 2500 мАч

Размеры: 144×62×15 мм

Масса: 154 г

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все модели оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.

В 2024 году МегаФон рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов. В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel – сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками – FL280 и SP230.

«МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 руб. до 2990 руб., они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов», — комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Реклама. ПАО Мегафон


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