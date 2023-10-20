В мире

36 минут назад

Власти Грузии разработали план действий на случай ядерной войны

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#ядерная война #Грузия

Глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили заявил, что грузинские власти разработали план для подготовки к возможной ядерной войне в регионе.

Грузинские власти принимают меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе, - заявил после закрытых слушаний в парламенте глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили.

По его словам, нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику, явно имея в виду отношения между Грузией и Россией, а также ситуацию на Ближнем Востоке, - пишет "Ъ".

Он отметил, что правительство Грузии "разработало специальный план на случай ядерной войны", в соответствии с которым "для каждого ведомства прописан сценарий, план действий, который будет задействован". В частности, Минздрав "уже составил список медикаментов", которые во время ядерной войны распределят среди населения, а также прописал алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.

"К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19",— напомнил Григол Лилуашвили. При этом он признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии "укрытия нам не помогут", поэтому "необходимо проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом".
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#ядерная война #Грузия

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