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Власти Грузии разработали план действий на случай ядерной войны
Глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили заявил, что грузинские власти разработали план для подготовки к возможной ядерной войне в регионе.
По его словам, нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику, явно имея в виду отношения между Грузией и Россией, а также ситуацию на Ближнем Востоке, - пишет "Ъ".
Он отметил, что правительство Грузии "разработало специальный план на случай ядерной войны", в соответствии с которым "для каждого ведомства прописан сценарий, план действий, который будет задействован". В частности, Минздрав "уже составил список медикаментов", которые во время ядерной войны распределят среди населения, а также прописал алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.
"К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19",— напомнил Григол Лилуашвили. При этом он признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии "укрытия нам не помогут", поэтому "необходимо проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом".