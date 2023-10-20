В России
сегодня, 11:29
Власти РФ могут ввести постоянный контроль над валютными потоками
Ужесточение контроля может не быть ограничено периодом в полгода.
Изменения в системе контроля движения капитала, спровоцированные курсовыми движениями августа—сентября, не будут ограничены только новыми запретами. Конечная версия модели регулирования финрынков будет шире, в частности, власти могут ввести контроль за валютными потоками компаний в постоянном режиме, - пишет "Ъ".
Уточняется, что на фоне недавнего ослабления рубля власти вновь усилили контроль за валютными потоками. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб. и составляют 4–7% в зависимости от курса) экспортных пошлинах на широкий список товаров, так и об указе президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами и их "дочками" (всего 43 группы компаний).
По данным издания, ужесточение контроля за валютными потоками компаний могут ввести в постоянном режиме, а не в течение полугода, как предполагал указ. Кроме того, Минфин планирует обязать компании с 1 января 2023 года декларировать их зарубежные активы и обязательства. Список компаний будет включать в том числе дочерние и иностранные дочерние структуры — его подготовкой занимается ЦБ РФ.
Центробанк 17 октября сообщал, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, позволяющий регулятору получать информацию о валютной выручке и активах «дочек» российских экспортеров.
Уточняется, что на фоне недавнего ослабления рубля власти вновь усилили контроль за валютными потоками. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб. и составляют 4–7% в зависимости от курса) экспортных пошлинах на широкий список товаров, так и об указе президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами и их "дочками" (всего 43 группы компаний).
По данным издания, ужесточение контроля за валютными потоками компаний могут ввести в постоянном режиме, а не в течение полугода, как предполагал указ. Кроме того, Минфин планирует обязать компании с 1 января 2023 года декларировать их зарубежные активы и обязательства. Список компаний будет включать в том числе дочерние и иностранные дочерние структуры — его подготовкой занимается ЦБ РФ.
Центробанк 17 октября сообщал, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, позволяющий регулятору получать информацию о валютной выручке и активах «дочек» российских экспортеров.