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10 минут назад

США провели испытания на ядерном полигоне в день отзыва РФ ратификации ДВЗЯИ

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#ДВЗЯИ #США #ядерные испытания

На объекте провели подземный взрыв для того, чтобы улучшить возможности США обнаруживать маломощные ядерные взрывы по всему миру.

В день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США провели испытания на ядерном полигоне.

Минэнерго США сообщило, что 18 октября в Неваде прошли испытания с подземным химическим взрывом "для глобального снижения ядерных угроз". В этот день Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об испытаниях сообщается на сайте Минэнерго США. Источник, близкий к Госдепу сообщил, что сами испытания были запланированы давно, - пишет "Ъ".

"Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру",— сообщило Минэнерго.

Испытания прошли 18 октября в туннеле P в Зоне 12 Невадского испытательного полигона. В сообщении Минэнерго США говорится, что испытания "продвигают разработку новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия".

Подобные испытания называются субкритическими (или подкритическими), они не запрещены по ДВЗЯИ, их периодически проводят и Россия и Китай. По словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту США, это конкретное испытание было запланировано давно, "задолго до того, как стало известно, что Россия может отозвать ратификацию договора". Изначально было анонсировано, что Госудума рассмотрит законопроект о дератификации ДВЗЯИ в третьем чтении только 19 октября, но в итоге и второе и третье чтение состоялись в один день, 18 октября.
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#ДВЗЯИ #США #ядерные испытания

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