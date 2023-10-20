сегодня, 10:01
Минпромторг составил перечень из российских и китайских авто для чиновников
В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.
В настоящее время Минпромторгом рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend); "УАЗ" (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР); Aurus (модели: Senat, Komendant); "Москвич" (модели: 3, 3е, 6); Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky); Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
Отмечается, что в список вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов. Закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению, - пояснили в министерстве.
Президент Владимир Путин в начале сентября поручил правительству и Управлению делами президента до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.
По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а "бюджетные средства останутся в стране". Ранее он говорил, что в Госдуме уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, отечественными марками "по мере выбытия", - передает РБК.