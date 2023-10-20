Происшествия

сегодня, 10:14

41-летняя ельчанка перевела на «безопасный» счет 285 000 рублей

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#мошенничество
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41-летняя ельчанка перевела на «безопасный» счет 285 000 рублей

Женщину обманули лжесотрудники «Госуслуг» и банка. Она им поверила, сняла в банкоматах все свои деньги и перевела их на «безопасный» счет.

17 октября в полицию обратилась 41-летняя ельчанка с заявлением о мошенничестве. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, женщине на мобильный позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на портале «Госуслуги» на её имя заказана справка о доходах. Ельчанка ответила, что такую справку не заказывала, и что в её личном кабинете данные не изменены.

После этого ельчанке уже позвонила женщина-«сотрудник банка» и пояснила, что с её банковской карты пытаются оформить покупку на 50 000 рублей, после чего ей в мобильном приложении пришло уведомление на сумму оплаты в 50 000 рублей.

Ельчанке сообщили, что неизвестные пытаются перевести деньги с её банковского счета и предложила перевести их на «безопасный» счет. В результате перепуганная ельчанка в банкоматах сняла все свои накопления и по указанию лжесотрудницы банка перевела 285 000 рублей на указанный ей «безопасный» счет.

Затем потерпевшей позвонил мужчина и сообщил, что необходимо оформить кредит. В приложении банка она увидела, что от её имени уже оформлена заявка на получение кредита и поняла, что общается с мошенниками.

Ельчанка сразу обратилась в банк и в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
4 298
#мошенничество
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Комментарии (4)

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Как так то?

10 минут назад
Ну вот пусть отслеживают безопасный счет. Кто с него снимал и как передвигался. Это проще простого.
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С каких пор

12 минут назад
в банковские приложения стали приходить сообщения от мошенников, банк тоже в доле?
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Георгий

34 минуты назад
Очевидно, что для женщины это огромные деньги и достались они ей не с неба. И похоже что она ранее такими суммами не обладала, отсюда такая нервозность и суета. К сожалению, но урок, на всю оставшуюся жизнь. Так бывает. Тем не менее, деньги дело наживное. Будьте бдительнее. Однако сегодня время капиталистов и простому человеку честно жить крайне и крайне сложно. Вор на воре и вором погоняет.
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В.В.

42 минуты назад
Вроде, 41 год, а действия безумные... Уже давно из каждого утюга вещают о подобной схеме про "безОпасный счёт"...
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