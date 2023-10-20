41-летняя ельчанка перевела на «безопасный» счет 285 000 рублей

Женщину обманули лжесотрудники «Госуслуг» и банка. Она им поверила, сняла в банкоматах все свои деньги и перевела их на «безопасный» счет.

17 октября в полицию обратилась 41-летняя ельчанка с заявлением о мошенничестве. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, женщине на мобильный позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на портале «Госуслуги» на её имя заказана справка о доходах. Ельчанка ответила, что такую справку не заказывала, и что в её личном кабинете данные не изменены.



После этого ельчанке уже позвонила женщина-«сотрудник банка» и пояснила, что с её банковской карты пытаются оформить покупку на 50 000 рублей, после чего ей в мобильном приложении пришло уведомление на сумму оплаты в 50 000 рублей.



Ельчанке сообщили, что неизвестные пытаются перевести деньги с её банковского счета и предложила перевести их на «безопасный» счет. В результате перепуганная ельчанка в банкоматах сняла все свои накопления и по указанию лжесотрудницы банка перевела 285 000 рублей на указанный ей «безопасный» счет.



Затем потерпевшей позвонил мужчина и сообщил, что необходимо оформить кредит. В приложении банка она увидела, что от её имени уже оформлена заявка на получение кредита и поняла, что общается с мошенниками.



Ельчанка сразу обратилась в банк и в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».