сегодня, 10:14
41-летняя ельчанка перевела на «безопасный» счет 285 000 рублей
Женщину обманули лжесотрудники «Госуслуг» и банка. Она им поверила, сняла в банкоматах все свои деньги и перевела их на «безопасный» счет.
После этого ельчанке уже позвонила женщина-«сотрудник банка» и пояснила, что с её банковской карты пытаются оформить покупку на 50 000 рублей, после чего ей в мобильном приложении пришло уведомление на сумму оплаты в 50 000 рублей.
Ельчанке сообщили, что неизвестные пытаются перевести деньги с её банковского счета и предложила перевести их на «безопасный» счет. В результате перепуганная ельчанка в банкоматах сняла все свои накопления и по указанию лжесотрудницы банка перевела 285 000 рублей на указанный ей «безопасный» счет.
Затем потерпевшей позвонил мужчина и сообщил, что необходимо оформить кредит. В приложении банка она увидела, что от её имени уже оформлена заявка на получение кредита и поняла, что общается с мошенниками.
Ельчанка сразу обратилась в банк и в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Как так то?
С каких пор
Георгий
В.В.