В Липецкой области арестовано табачной продукции на 300 000 рублей

В 98 точках розничной продажи табачной продукции выявлены нарушения.

За 9 месяцев этого года специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области были проведены 123 точки розничной продажи табачной продукции, в 98 были выявлены нарушения.



Как сообщает пресс-служба ведомства, выявляли такие нарушения антитабачного законодательства, как реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, открытая выкладка и демонстрация табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Где-то не была доведена информация о продаваемой табачной и никотинсодержащей продукции, кальянах, устройствах — отсутствовал перечень продаваемой продукции с указанием стоимости цены за пачку.



По выявленным нарушениям были возбуждены 19 дел об административных правонарушениях, арестовано 2562 единиц табачной продукции на сумму 300 000 рублей.



Виновные были оштрафованы на общую сумму 85 тысяч рублей с конфискацией табачной продукции. 4 материала ещё находятся на рассмотрении, также рассмотрено 8 материалов органов полиции и прокуратуры, выявленные ими нарушения — реализация табачных изделий без акцизных марок.