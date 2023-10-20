Сегодня в Липецке: оркестр Минобороны, «Все мальчишки – дураки» и поставь оценку своей «управляшке»

Сегодня липчан ждут профессиональный и любительский спектакли, концерт симфонического оркестра, документальный фильм и лекция известного искусствоведа.

Прохладно и дождливо

Промозглую погоду на весь день обещают синоптики. Сегодня в Липецке от 6 до 8 градусов, днём периодически будут приниматься умеренные дожди.







Отключения света

В связи с ремонтом сетей с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители Сокола, Тракторного, Левого берега и центра города. Временные неудобства придут в дома на улицах 3 сентября, 5, 14, 16а, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Воронежской, 35, 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Никитина, 14, 16; Флёрова, 1, 15; Чехова, 2а, 8, 10.







Отключат воду и на проспекте Победы, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл.1, 69а, 69а к.3, 67а ст.1; Больничном переулке, 1, 2, 3, 4; переулке Челюскинцев, 1, 2, 3, 4, а также в частном секторе улиц 3 Сентября, Будённого, Боровой, Воронежской, Зои Космодемьянской, Небесной, Полярной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Чехова, в переулке Рядовом.

Отключения света

Свет в домах добропорядочных граждан начнут отключать уже в 8 утра. С 8:00 до 18:00 пропадёт электричество на улице 40 лет Октября, 39, 41а, 43, 47; а также на Восточной, Гражданской, Демократической, Дружбы, Еловой, Ковалева, Производственной, Римского-Корсакова.

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома на улицах 8 марта, 2; Ангарской, 31; Городовикова, 11; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; Малые Ключи, 7, 8, 11, 12; Минской, 49а; Паровозной, 11а; Советской, 20, 22, 24а; Паровозной, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25. В это же время полностью обесточат улицы Юородинской, Ворошилова, Карбышева, Ново-Весовую, Рябиновую, Смирнова, Солнечную, Ударников, садоводчество «Ударник».







С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Лобачевского, 21; О.Кошевого, 83, 85, 87, 89; Панфилова, 60; Севастопольской, 31; Спартака, 3, 5; Целинной, 23. В указанные часы без света останутся улицы Докучаева, Матросова, Новоселов, Партизанская, Социалистическая, Цимлянская, проезд Ильича.

Пробки

Город ещё толком не проснулся, в в районе 6 утра на улице Циолковского возникла первая пробка, помеченная на электронных картах красным цветом – в районе пересечения с улицей Московской. При этом желтых участков уже тогда в городе было видимо-невидимо, причём на улице Терешковой на протяжении большей части пути от железнодорожного вокзала до Центрального рынка. Пятница, а вместе с ней – самые большие заторы за неделю.

Сегодня советуем водителям быть наиболее внимательными на дорогах. Лучше всего прямо перед выездом изучить «Яндекс-пробки», а потом попробовать проскочить по выбранному маршруту пока ситуация на дорогах не поменялась. Желаем всем удачи!

«Горе от ума» (12+)

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Толстого (пл. Театральная, 2) предлагаем завершить рабочую неделю в 19:00 просмотром классического спектакля «Горе от ума» по пьесе А.Грибоедова.







Сюжет произведения хорошо известен любому образованному человеку. Спектаклю был отмечен уже на 2-х фестивалях: на «Липецких театральных встречах» наградили Заслуженного артиста РФ Александра Огарёва за лучшую режиссуру; а на фестивале «В зеркале сцены» приз получил артист Владимир Борисов, исполняющий роль управляющего Фамусова – невежду и реакционера, олицетворяющего в спектакле всё старое и отжившее.

«Все мальчишки – дураки» (12+)

Театральное действо развернётся сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 19:01 здесь покажут спектаклю «Все мальчишки – дураки» от липецкой детской театральной студии ТЭМ. Мальчишки и девчонки расскажут забавную историю про то, что чудеса случаются, а волшебство не выдумка. А ещё о том, что иногда нужно здорово потрудиться, чтобы раскрыть свой талант.





Фото vk.com/theater_tem

Оркестр Министерства обороны (12+)

Липецкая государственная филармония приглашает к 19:00 в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 12) на концерт «О, дай мне сердцем жить», посвящённый 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

Перед липчанами выступит симфонический оркестр Министерства обороны РФ во главе с художественными руководителем и дирижером заслуженным артистом РФ, полковником Сергеем Дурыгиным. В программе — произведения С. Рахманинова, П. Чайковского, А. Аренского.







Ведущий — музыкальный критик, лауреат премий «Тэфи» и «Радиомания» Артем Варгафтик.

Пойдём в кино (16+)

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает сегодня в 18:00 посмотреть кино, точнее – документальный фильм. В ленте «Свадебный обряд с. Вешаловка Липецкого района». Снятой в 2012 году по заказу ОЦКНТ, речь пойдёт об уникальном свадебном обряде, внесенном в реестр объектов нематериального культурного наследия Липецкой области. Будет интересно всем, кто интересуется историей и культурой родного края.







Вход свободный.

Лекция об искусстве (16+)

Искусство нужно не просто любить, его желательно пронимать. Для тех, кто хочет глубже и тоньше разобраться во многих вопросах, сегодня в Доме мастера (ул. Ленина, 2) в 18:00 состоится лекция искусствоведа, доцента ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского Натальи Прямковой.

Её название говорит само за себя «История, отраженная в искусстве —​ это история народа. Василий Иванович Суриков». Речь пойдет о творчестве Василия Сурикова (1848 – 1916), автора знаменитых картин «Утро стрелецкой казни», «Стенька Разин», «Переход Суворова через Альпы». «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком» и других. В его творчестве силён мотив русской культуры. Понять это и научиться лучше разбираться в живописном творчестве и поможет сегодняшняя лекция.



В.Суриков, картина "Боярыня Морозова"



Поставь оценку управляющей компании

Липчанам рекомендуют мобильное приложение «Госуслуги.дом». В нём прямо с телефона можно оставлять заявки, отслеживать их исполнение и получать обратную связь. Если качество услуг не устраивает, то можно написать заявление в Госжилинспекцию. А ещё в приложении есть возможность передать показания счетчиков, оплатить счета, получить всю информацию о капремонте и собраниях собственников.







Авторизоваться в приложении можно через учётную запись на портале «Госуслуги».

Дорогие липчане! Подошла к концу очередная рабочая неделя. Погода в Липецке сейчас не располагает к отдыху на природе, за исключением поездок на дачу, где можно провести два выходных в доме или на крытой веранде. Для полноценного отдыха прямо сейчас лучше выбирать мероприятие – кино, концерты и т.д. Узнать о них вы всегда сможете в нашей рубрике, а прочитать остальные новости – на GOROD48. Наш сайт всегда держит вас в курсе событий, не даст пропустить ничего интересного и полезного. Чаще заходите к нам и будьте в курсе всех событий. Увидимся много раз в течение дня!