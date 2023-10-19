43 минуты назад
В районах Сокола, Тракторного, Коровино отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 20 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам:
проспект Победы, 59,
улица Ушинского, 12,
улица 3 Сентября, 14,
улица Зои Космодемьянской,
улица Садовая, 23.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 39, 41а, 43, 47 по улице 40 лет Октября, на улицах Восточной, Гражданской, Демократической, Дружбы, Еловой, Ковалева, Производственной, Римского-Корсакова.
С 09:00 до 16:00 без света останутся дома № 2 по улице 8 Марта, №№ 7, 8, 11, 12 по улице Малые Ключи, №№ 20, 22, 24а по улице Советской, № 31 по улице Ангарской, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д, 2 по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, в эти часы также обесточат улицы Бородинскую, Карбышева, Ворошилова, Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, садоводчество «Ударник».
С 09:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в дома № 21 по улице Лобачевского, №№ 83, 85, 87, 89 по улице О. Кошевого, № 60 по улице Панфилова, № 31 по улице Севастопольской, №№ 3, 5 по улице Спартака, № 23 по улице Целинной, а также на улицы Докучаева, Матросова, Новоселов, Партизанскую, Социалистическую, Цимлянскую, проезд Ильича.
Гость с Проспекта