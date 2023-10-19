В районах Сокола, Тракторного, Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до окончания работ без холодной воды останутся дома и строения №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл.1, 69а, 69а к.3, 67а ст.1 по проспекту Победы, в районе Сокола – дома №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в Больничном переулке, № 12 по улице Ушинского. В районе Тракторного отключат холодную воду в домах №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35, 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, в частном секторе улиц Чехова, Воронежской, 3 Сентября. В районе Левого берега не будет холодной воды в частном секторе улиц Боровой, Зои Космодемьянской, а в районе Коровино – в частном секторе улиц Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового.

Воду подвезут по адресам:

проспект Победы, 59,

улица Ушинского, 12,

улица 3 Сентября, 14,

улица Зои Космодемьянской,

улица Садовая, 23.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

20 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 39, 41а, 43, 47 по улице 40 лет Октября, на улицах Восточной, Гражданской, Демократической, Дружбы, Еловой, Ковалева, Производственной, Римского-Корсакова.

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома № 2 по улице 8 Марта, №№ 7, 8, 11, 12 по улице Малые Ключи, №№ 20, 22, 24а по улице Советской, № 31 по улице Ангарской, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д, 2 по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, в эти часы также обесточат улицы Бородинскую, Карбышева, Ворошилова, Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, садоводчество «Ударник».

С 09:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в дома № 21 по улице Лобачевского, №№ 83, 85, 87, 89 по улице О. Кошевого, № 60 по улице Панфилова, № 31 по улице Севастопольской, №№ 3, 5 по улице Спартака, № 23 по улице Целинной, а также на улицы Докучаева, Матросова, Новоселов, Партизанскую, Социалистическую, Цимлянскую, проезд Ильича.