Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали свинина, творог, сыр, мука и яйца

Бензин и дизельное топливо за неделю, с 10 по 16 октября, продолжили дешеветь, как и неделей ранее. А вот свинина, куры, яйца, молочные продукты прибавили в цене. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.





В группе продуктов питания заметнее всего за неделю, с 10 по 16 октября подорожал лук – на 10,36%, продолжился рост цен на помидоры (+7,73%). Цены на свинину выросли на 1,32%, на мясо кур – на 0,9%. Подсолнечное масло прибавило в цене 0,91%, стоимость яиц «подросла» на 2,19%, дорожали молочные продукты – сливочное масло (+0,39%), пастеризованное молоко (+0,49%), сметана (+0,22%), творог (+1,75%), сыр (+1,46%). Вместе с тем подешевели мороженая неразделанная рыба (-0,13%), овощные консервы для детского питания (-3,07%), сахар (-0,71%), соль (-0,69%), мука (-1,24%), рис (-0,34%). Среди плодоовощной продукции снизились цены на картофель (-2,59%), капусту (-1,67%), морковь (-1,52%), огурцы (-2,04%), яблоки (-0,99%).



Среди непродовольственных товаров подорожали кроссовки – детские (+0,47%) и взрослые (+0,22%), женские эластичные колготки (+0,62%), хозяйственное мыло (+1,97%), зубная паста (+0,57%), сигареты с фильтром (+0,19%), детские подгузники (+3,17%). Из наблюдаемых видов лекарств повысились цены на анальгин на 1,3%, валидол (+1,71%), поливитамины (+2,45%). За неделю стали дешевле шампунь (-0,57%), сухие корма для животных (-0,93%).



Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как говядина, баранина, маргарин, чай, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, вермишель и макаронные изделия, детские и мужские футболки, мужские носки, стиральный порошок, туалетное мыло, туалетная бумага.



Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе продолжили сокращаться – они снизились на 0,7% против 1,9% неделей ранее. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 16 октября составляла 53,63 рубля (на 9 октября – 54,02 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 0,8% – до 50,95рубля (на 9 октября – 51,36 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,8% (55,66 рубля – против 56,06 рубля на предыдущей отчетной неделе). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели - 68,49 рубля. Дизельное топливо подешевело на 0,7% (неделей ранее падение составило 1,7%). Его стоимость составила 62,05 рубля (было 62,47 рубля).



