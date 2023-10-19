Общество

сегодня, 17:17

В Липецкой области поймали несколько охотников-нарушителей

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#охота #браконьерство
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В Липецкой области поймали несколько охотников-нарушителей

В том числе тех, кто охотился без разрешения.

С 1 октября на территории Липецкой области открыта загонная охота на копытных животных, а с 15 октября – охота на пушных животных. Кроме того, продолжает осуществляться охота на пернатую дичь.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в ходе рейдов в охотничьих угодиях Липецкой области и особо охраняемых природных территориях регионального значения было выявлено несколько нарушений со стороны ряда охотников, за которые были составлены административные протоколы.

«Подавляющее большинство выявленных нарушений — это осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах с включенным мотором, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике», — отмечают в управлении.

Липчанам напомнили не только о необходимости соблюдения правил охоты, но и об опасности встретить грибников.

«К сожалению, в нескольких регионах уже были случаи причинения вреда грибникам по неосторожности. Во избежание несчастных случаев, напоминаем о технике безопасности при осуществлении охоты: ношении специальной сигнальной одежды повышенной видимости, запретах осуществлять охоту ближе 200 метров и стрельбы «на шум», «на шорох» и других», — напоминают охотникам.

Согласно нормам допустимой добычи охотничьих ресурсов, на территории Липецкой области один охотник за день охоты может добыть по одной особи зайца-русака, бобра европейского, куницы, в сезон можно добыть всего две особи зайца-русака, бобра европейского, куницы. Добывать лисицу красную, енотовидную собаку, норку американскую, горностая, ласку, хоря лесного, водяную полевку можно без ограничений. В Красную книгу Липецкой области занесены заяц-беляк, каменная куница, хорь степной, норка европейская, их добыча запрещена.
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#охота #браконьерство
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