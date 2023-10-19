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сегодня, 17:04

На парковке у ТЦ «Линия» появились скандальные надписи

13 1266
#урны #чистота #объявления
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На парковке у ТЦ «Линия» появились скандальные надписи
Недалеко от супермаркета «Линия» смонтированы крытые торговые ряды. Они появились на пустыре, где обычно развлекались дрифтеры. Жильцы окрестных домов будут довольны. Но есть один нюанс — объявления на рядах, которые заметил автор Telegram-канала «Стабильный Липецк» Александр Полунин.
       






«Хамское абсолютно уничижительное обращение к „значительной части населения!“. Я уж не знаю, кто придумал такую акцию, но тут явно без психотропных препаратов не обошлось. Вандализм и ублюдство по отношению к горожанам в чистом виде», — написал общественник в своем канале.

GOROD48 связался с Александром Полуниным. Оказалось, что больше всего зацепило даже не текст листовок, а отсутствие урн поблизости от рядов.

— Урны у торгового центра «Линия» всегда переполнены, а до парковых урн далеко, — сказал Александр, имея ввиду бессмысленность текста листовок, если мусор все равно выбросить некуда.

Как выяснилось, организаторы ярмарки не хотели никого оскорбить, они действительно боролись за чистоту.

«Согласны, борщанули!!! Никого не хотели оскорбить. Впредь будем осмотрительны! Просто бороться с нерадивыми хрюшками уже устали! Некоторые молодые люди понимают, что мусорить плохо, только тогда, когда увидят подобную просьбу, в нестандартном виде. (Кстати мусорить стали значительно меньше)!!! Посыл был сделан исключительно для тех, кому бросить и оставить мусор после себя — раз плюнуть!!! И всё же, свои ошибки мы тоже признаём и исправляемся! Всех, кто оскорбился данными „призывами“ к чистоте, просим нас не судить строго!!! Признаём свою вину, меру, степень, глубину!!!», — ответила компания, которая организовала торговлю.

Кроме того, организаторы рядов пообещали, что к их открытию установят полтора десятка урн.

Фото: Telegram-канал «Стабильный Липецк»
13 1266
#урны #чистота #объявления
5

Комментарии (13)

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13 минут назад
Олег Рощин, в вашем подъезде постоянно бросают мусорные пакеты , и как вы с этим боретесь , расскажите пожалуйста .
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Вася

14 минут назад
"Недалеко от супермаркета «Линия» смонтированы крытые торговые ряды. Они появились на пустыре, где обычно развлекались дрифтеры. Жильцы окрестных домов будут довольны. " Автор текста опросил видимо всех довольных жильцов? И где на парковке вы увидели пустырь? На ген. плане г. Липецка. Сразу видно что пишите не просто так....
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Так и есть

15 минут назад
Липчанка, и эти малообразованные хамы как раз и расклеили такого же уровня листовки .
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Липчанка

20 минут назад
Все кто приезжает в Липецк сначала восхищаются какой у нас зеленый уютный курортный городок Но при первом общении на улицах с местным населением....все впадают в ужас от хамства грубости невоспитанности и веянием какой то древности гремучей ...постоянным нытьем недовольством скандализмом во всем и на всех СНОБИЗМОМ!
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Олег Рощин

23 минуты назад
Про лифты превращённые в туалет и подъезды где гадят как хотят знают все,но не все признают.Мусорные пакеты бросают в подъездах, около дома, потому что лень маргиналам донести их до ящиков. Плакаты правильные,по всем домам и подъездам надо развесить
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Олег Рощин

27 минут назад
Те кто обижаются, люди которые даже в дерьме увидят только положительное. Могу со 100% уверенностью сказать, что большинство населения выкидывает мусор где придётся,даже не задумываясь. Про окурки с балкона и в подъездах не говорю,так же про чеки из магазина. Мешки бутылки летят на землю с разной высоты. Иногда мебель.
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Безмасочник

36 минут назад
Мусор - это дар божий для нищих, которые не пашут и не сеют, но живут, словно птицы небесные. В мусоре всегда можно найти что-нибудь из насущно необходимого.
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гость

40 минут назад
Поколение " Отзеркалил ситуацию, а им не понравилось. Кто не мусорит, тот и не заметил...
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Ну, Ну..

41 минуту назад
Всё нормально написано. А кто не доволен, тот и мусорит. И оскорбили не людей, а животных, тем что сравнили с ними. Ну и ж о п а, можно было написать "попа", для культурности))
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Гость

45 минут назад
Молодцы, а Полунин там по ходу сам мусор скидывал, а то ему далеко идти
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