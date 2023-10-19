На парковке у ТЦ «Линия» появились скандальные надписи

Недалеко от супермаркета «Линия» смонтированы крытые торговые ряды. Они появились на пустыре, где обычно развлекались дрифтеры. Жильцы окрестных домов будут довольны. Но есть один нюанс — объявления на рядах, которые заметил автор Telegram-канала «Стабильный Липецк» Александр Полунин.«Хамское абсолютно уничижительное обращение к „значительной части населения!“. Я уж не знаю, кто придумал такую акцию, но тут явно без психотропных препаратов не обошлось. Вандализм и ублюдство по отношению к горожанам в чистом виде», — написал общественник в своем канале.GOROD48 связался с Александром Полуниным. Оказалось, что больше всего зацепило даже не текст листовок, а отсутствие урн поблизости от рядов.— Урны у торгового центра «Линия» всегда переполнены, а до парковых урн далеко, — сказал Александр, имея ввиду бессмысленность текста листовок, если мусор все равно выбросить некуда.Как выяснилось, организаторы ярмарки не хотели никого оскорбить, они действительно боролись за чистоту.«Согласны, борщанули!!! Никого не хотели оскорбить. Впредь будем осмотрительны! Просто бороться с нерадивыми хрюшками уже устали! Некоторые молодые люди понимают, что мусорить плохо, только тогда, когда увидят подобную просьбу, в нестандартном виде. (Кстати мусорить стали значительно меньше)!!! Посыл был сделан исключительно для тех, кому бросить и оставить мусор после себя — раз плюнуть!!! И всё же, свои ошибки мы тоже признаём и исправляемся! Всех, кто оскорбился данными „призывами“ к чистоте, просим нас не судить строго!!! Признаём свою вину, меру, степень, глубину!!!», — ответила компания, которая организовала торговлю.Кроме того, организаторы рядов пообещали, что к их открытию установят полтора десятка урн.