Общество

сегодня, 17:01

Задолжавшего по алиментам 50 000 рублей грязинца направили на обязательные работы

98
#дети #алименты
2
Задолжавшего по алиментам 50 000 рублей грязинца направили на обязательные работы

Отбыв наказание, мужчина погасил долг.

Житель Грязинского района задолжал по алиментам на содержание сына 50 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, с момента возбуждения исполнительного производства отец ни разу не платил алименты своему ребёнку.

За неуплату алиментов на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

Мужчина отбыл наказание и сразу исправился: полностью погасил долг перед сыном.
98
#дети #алименты
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
23
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области поймали несколько охотников-нарушителей
#охота #браконьерство
В Липецкой области поймали несколько охотников-нарушителей

сегодня, 17:17

Общество
На парковке у ТЦ «Линия» появились скандальные надписи
#урны #чистота #объявления
13
На парковке у ТЦ «Линия» появились скандальные надписи

сегодня, 17:04

Общество
За хлам в подвале придётся заплатить 25 000 рублей
#ЖКХ
10
За хлам в подвале придётся заплатить 25 000 рублей

сегодня, 15:24

Общество
Уже 23 октября в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры
#иллюминация #Новый год
30
Уже 23 октября в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры

сегодня, 14:13

Общество
У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации
#ливневая канализация
33
У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации

сегодня, 13:49

Общество
В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ
#подземный переход
22
В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ

сегодня, 13:03

Общество