Задолжавшего по алиментам 50 000 рублей грязинца направили на обязательные работы

Отбыв наказание, мужчина погасил долг.

Житель Грязинского района задолжал по алиментам на содержание сына 50 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, с момента возбуждения исполнительного производства отец ни разу не платил алименты своему ребёнку.



За неуплату алиментов на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, суд назначил ему 80 часов обязательных работ.



Мужчина отбыл наказание и сразу исправился: полностью погасил долг перед сыном.