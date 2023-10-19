Происшествия

20 минут назад

Липецкие врачи переправили в федеральную клинику обгоревшего 14-летнего «зацепера»

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#ожоги #несчастный случай
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Липецкие врачи переправили в федеральную клинику обгоревшего 14-летнего «зацепера»

Грязинский школьник 10 дней провел в коме и уже перенес пять операций.

Сегодня из областной детской областной больницы в ожоговый Центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии перевезен второй из обгоревших после поражения разрядом контактного провода грязинский подросток, за жизнь которого врачи боролись 10 дней.

— Десять дней мальчик был в коме. После этого нам удалось наконец-то стабилизировать его состояние, провести пять операций, связанных с удалением отмерших тканей. К сожалению, подростку удалили часть сгоревшей ноги до голени. Но сейчас его жизнь вне опасности. Школьнику предстоит дальнейшее длительное лечение и реабилитация, — сообщили GOROD48 в областной больнице.

Напомним, что 1 октября на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» три подростка залезли в вагон с зерном. Потом двое из них взобрались на крышу вагона, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода. Они едва не сгорели заживо: врачи диагностировали у них термические ожоги III-IV степени 90% тела. 

Первого пациента, которому 13 лет, из областной детской больницы отправили в Нижний Новгород еще 9 октября, и вот сегодня туда же перевезли его 14-летнего товарища по несчастью, состояние которого было гораздо хуже из-за того, что он находился ближе к источнику тока: разряд сжег не только кожу и мышцы, но затронул и внутренние органы.
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#ожоги #несчастный случай
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