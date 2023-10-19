сегодня, 17:20
Президент РФ подписал закон о штрафах за навязывание потребителям товаров и услуг
В итоговом тексте закона сумма штрафа за навязывание допуслуг составила от 2 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц.
Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями.
Штраф для должностных лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.
За необоснованный отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав, или уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке штраф для должностного лица составит 15-30 тысяч рублей, а для юридического — 100-300 тысяч рублей. Уточняется, что законопроект вступает в силу через 10 дней после опубликования, - пишет Lenta.ru.