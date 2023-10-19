Президент РФ подписал закон о штрафах за навязывание потребителям товаров и услуг

В итоговом тексте закона сумма штрафа за навязывание допуслуг составила от 2 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц.





Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями.



Штраф для должностных лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.



За необоснованный отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав, или уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке штраф для должностного лица составит 15-30 тысяч рублей, а для юридического — 100-300 тысяч рублей. Уточняется, что законопроект вступает в силу через 10 дней после опубликования, - пишет Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, вводящий штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг до заключения договора об основных товарах и услугах. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями.Штраф для должностных лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.За необоснованный отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав, или уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке штраф для должностного лица составит 15-30 тысяч рублей, а для юридического — 100-300 тысяч рублей. Уточняется, что законопроект вступает в силу через 10 дней после опубликования, - пишет Lenta.ru