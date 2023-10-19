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7 минут назад

Услуги стоматологов в РФ могут подорожать к Новому году на 30%

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#стоматологи #цены #зубы

Стоматологические услуги в России могут подорожать к Новому году минимум на 30%.

Стоматологические услуги в России могут подорожать на треть (30 процентов) к Новому году, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Представители отрасли называют причиной подорожания ослабление рубля, санкции стран Запада и усложнившуюся логистику. Большая часть используемых материалов поступала из-за рубежа: в клиниках использовали импортные анестезию, пломбы и композиты, полировочные диски и резинки. После ухода западных производителей в магазинах практически не осталось запасов, а качество аналогов оказалось ниже.

Помимо этого, не осталось анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией. Из доступных обезболивающих остались только испанские и российские препараты.

По информации источников, стоимость имплантов из Швейцарии вырастет на 30%. Более бюджетные варианты из Кореи подорожают на 10-15%.
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#стоматологи #цены #зубы

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