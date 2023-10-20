Как выбрать лучший кредит наличными: советы и рекомендации

На что обратить внимание, выбирая кредит наличными , когда артисты из телевизора наперебой предлагают выгодные условия, а каждый банк утверждает, что самая низкая ставка именно у него?

Собрали чек-лист из пяти пунктов «Как выбрать лучший кредит наличными», чтобы вы чувствовали себя уверенно даже среди информационного шума.

Прозрачность и надежность

Вспомните, как выбираете мастера по маникюру или автосервис для ремонта авто. Скорее всего, вы обращаетесь за советами к друзьям и знакомым, изучаете рейтинги и отзывы в сети.





Так и с финансовой организацией — компания должна быть проверенной и надежной. Крупные банки не станут обманывать людей и предлагать невыгодные условия, так как дорожат своей репутацией.

Не менее важно, чтобы представители компании были на связи и могли развернуто ответить на все ваши вопросы, объяснить условия договора и рассказать о выгодных акциях.

Процентная ставка и возможность сэкономить

Самое важное для потребителей, которые оформляют заем, — размер переплаты.

Во многих банках процентная ставка примерно одинаковая, так как все они отталкиваются от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Тем не менее этот параметр стоит сравнивать, так как влияние на него в том числе оказывает и политика компании.

Но самое главное отличие здесь — дополнительные возможности для экономии. Спрашивайте о всех доступных вам акциях. Выполняя простые условия, вы сможете получить более выгодную ставку.

Срок выплаты

От того, как долго можно выплачивать кредит, зависит размер ежемесячного платежа.

Одно дело — вносить по 20 тысяч рублей в месяц, и другое — по 5. Лучше подстраховать себя на случай длительной болезни, непредвиденного отпуска или увольнения и выбрать сумму поменьше. А в случае чего погасить заем можно досрочно.







Удобное оформление

Выбирая кредит, обращайте внимание, насколько компания дорожит вашим временем.

Если есть возможность оформить займ онлайн, с минимумом документов и доставкой на дом — это однозначный плюс. А если в банке все по-старому, будьте готовы пожертвовать своим комфортом.

Удобные выплаты



Еще один пункт о клиентоориентированности и заботе. Выбирайте организации, которые позволяют расплатиться онлайн или в любом банкомате. Иначе есть риск, что для оплаты каждый месяц придется ходить в отделение и стоять в очередях.

Кредит наличными в Совкомбанке отвечает всем этим условиям:

Современный коммерческий банк четыре года подряд становится лидером «Народного рейтинга» независимого портала Банки.ру, что говорит о высокой оценке клиентов. Банк предлагает заем от 50 000 до 5 000 000 рублей на срок до 5 лет. Либо до 30 000 000 рублей с залогом на срок до 15 лет. Вероятность одобрения высокая как для работающих клиентов, так и для пенсионеров. Выполняя простые действия — делать от пяти покупок в месяц на общую сумму от 5 или 10 тысяч рублей, не допускать просрочек и сохранять финансовую защиту, — можно вернуть проценты по кредиту. Оформить заем можно полностью онлайн. А карту курьер доставит, куда вам будет удобно. Дату платежа выбираете вы. Установите ее после получения зарплаты или аванса для максимального комфорта. Вносить платежи можно со своего счета, переводами, через кассу, терминалы или сторонние организации. Основные условия

Полная стоимость кредита от 6,495% до 20,780%

Процентная ставка от 6,9%

Сумма кредита от 50 000 до 30 000 000 ₽, без залога – до 5 000 000 ₽

Срок кредита от 12 месяцев до 15 лет

Страхование заемщика не обязательно

Размер ежемесячного платежа зависит от ставки, суммы и срока

Цель на любые цели

Тип платежа Аннуитетные платежи

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