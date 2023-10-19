43-летний мужчина похитил из сельского магазина продуктов и алкоголя на 104 000 рублей

Украденное он отнёс домой.

В Становлянском районе обокрали сельский магазин. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, когда продавец-кассир пришла на работу, она обнаружила разбитое окно и выломанную решетку, а также пропажу продуктов и алкоголя на общую сумму около 104 000 рублей.В краже подозревают неработающего 43-летнего местного жителя. По версии следствия, ночью пьяный мужчина проник в магазин, похитил продукты и алкоголь и отнёс их домой.Часть похищенного изъята, остальную успели съесть и выпить.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.