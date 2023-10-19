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41 минуту назад
Президент РФ заявил о необходимости вовлечения в спорт 70% россиян к 2030 году
Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны.
Президент России Владимир Путин 19 октября заявил на пленарном заседании "Спорт без границ. Открытость миру" XI Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году, - говорится на сайте Кремля.
По словам главы государства, спорт является одним из главных государственных приоритетов и одной из важнейших составляющих национальных целей развития.
"Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья", — отметил российский лидер.
Для достижения этой цели будет обеспечена максимально широкая доступность спортивной инфраструктуры. При этом уже сейчас в России действует более 353 тысяч подобных объектов, - подчеркнул президент РФ.
Однако, по словам Путина, этого "недостаточно для такой большой страны".
Форум "Россия — спортивная держава" проходит в Перми 19–21 октября. Помимо пленарного заседания с участием президента, также состоится несколько десятков сессий, среди которых обсуждение развития массового и детского спорта, а также интеграции новых регионов страны.
По словам главы государства, спорт является одним из главных государственных приоритетов и одной из важнейших составляющих национальных целей развития.
"Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья", — отметил российский лидер.
Для достижения этой цели будет обеспечена максимально широкая доступность спортивной инфраструктуры. При этом уже сейчас в России действует более 353 тысяч подобных объектов, - подчеркнул президент РФ.
Однако, по словам Путина, этого "недостаточно для такой большой страны".
Форум "Россия — спортивная держава" проходит в Перми 19–21 октября. Помимо пленарного заседания с участием президента, также состоится несколько десятков сессий, среди которых обсуждение развития массового и детского спорта, а также интеграции новых регионов страны.