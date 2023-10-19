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Роскомнадзор заявил о выявлении факта утечки персональных данных клиентов МТС Банка

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#утечка данных #МТС Банк

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали о выявлении факта утечки персональных данных клиентов МТС Банка.

Роскомнадзор выявил утечку персональных данных клиентов МТС-банка. В отношении компании составлен административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд, - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка, составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных", - говорится в сообщении.

Теперь протокол будет передан в суд, добавили в ведомстве.

Ранее в профильном Telegram-канале "Утечки информации" появилось сообщение о том, что в свободный доступ было выложено три файла с персональными данными пользователей МТС-банка, после чего Роскомнадзор начал проверку этой информации.

В самом "МТС Банке" ранее заявляли, что базы с данными его клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся - наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ритейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов", - передает РИА Новости.
13
#утечка данных #МТС Банк

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