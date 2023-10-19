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47 минут назад

Американский разведывательный беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

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#беспилотники #США #Крым

Отмечается, что после сигнала о потере связи дрон начал быстро отдаляться от Крыма и взял курс на одну из баз НАТО.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подавал сигнал тревоги над акваторией Черного моря, - следует из данных FlightRadar24.

После этого он начал отдаляться от Крыма в сторону Сицилии, где американские БПЛА базируются на постоянной основе, - передает РИА Новости.

Специальный код 7600 означает потерю связи.

Американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, на минувшей неделе российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения Global Hawk к госгранице. Только после этого дрон сменил курс.

Авиабаза НАТО Сигонелла, где на постоянной основе базируются американские беспилотники, находится на Сицилии.
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#беспилотники #США #Крым

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