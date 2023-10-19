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Пьяный 20-летний водитель врезался в дерево и остался без машины

903
#ДТП
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Пьяный 20-летний водитель врезался в дерево и остался без машины

Мужчина выпил литр пива и решил покататься по Тербунам.

Тербунский районный суд вынес приговор 20-летнему мужчине за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом водитель 4 июля этого года уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, оштрафован на 30 000 рублей и лишён прав на полтора года. Штраф он оплатил, но водительское удостоверение не сдал.

Но спустя всего месяц он снова попался на пьяной езде. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 августа этого года с 01:30 ночи мужчина пил пиво и, употребив около литра пенного, решил покататься по селу Тербуны. Почему-то мужчина был уверен, что алкоголь выветрится, и чувствовал себя хорошо.

Около 03:30 мужчина сел нетрезвым за руль автомобиля «Лада-211540». Но уже примерно через 10 минут — в 03:40 на улице Маяковского водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в молодое дерево. Там его и задержал инспектор ДПС. Полицейский сразу почувствовал запах алкоголя изо рта водителя, а также резкое изменение окраски кожных покровов лица. В присутствии двух понятых водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

Водитель в суде вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Мужчину признали виновным и назначили 240 часов обязательных работ с лишением прав на три года. Автомобиль «Лада-211540» был конфискован в пользу государства.
903
#ДТП
3

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