Общество

сегодня, 13:49

У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации

13 617
#ливневая канализация
2
У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации

На ремонт нужны 2,4 миллиарда рублей, а на обслуживание ливневки выделяют по 11 миллионов в год.

Депутатам горсовета рассказали о состоянии ливневой канализации в Липецке.

Протяженность той ливневки, которая стоит на балансе управления главного смотрителя, — 272,6 километра. Но какова ее протяженность де-факто, не знает никто!

— До настоящего времени проведение технического обследования сетей дождевой канализации в Липецке специализированной организацией с составлением технического заключения из-за отсутствия финансирования не проводилось, — сказал заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин.

Теперь о том, что известно. Обеспеченность улично-дорожной сети ливневой канализацией в профильном департаменте мэрии оценивают в 45-50%. В этом году на ее обслуживание выделено 11 млн рублей. На эти средства МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистили и промыли трубы 144 дождеприемных и смотровых колодцев, отремонтировали еще 30, заменив в них люки и бетонные стеновые кольца, на 49 дождеприемниках установили новые решетки. На следующий год на эти же виды работ УГС получит сопоставимую сумму.

И все! Больше денег на ливневки нет. Да, модернизация системы предусмотрена «Схемой водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2035 года» и оценена в ценах 2021 года в 2,4 млрд рублей!

— На ближайшие три года средств на модернизацию ливневки в бюджете не предусмотрено, — сказал Павел Стежин.

Депутаты спросили, предусмотрены ли ливневки при строительстве новых микрорайонов, при реализации проектов комплексного развития территорий?

Вице-мэр Светлана Сурмий сообщила о предусмотренном правительством области финансировании ливневки на новой дороге в микрорайоне «Взлетный», и эта сеть будет иметь местные очистные сооружения, как на улице 50 лет НЛМК. Что же до проектов КРТ — в районе нефтебазы в границах улицы Гагарина и в поселке ЛТЗ — то этот вопрос нуждается в уточнении:

— Вообще требования к водоотведению есть в проектах любой застройки. Застройщики врезаются в уже существующую сеть ливневой канализации.

Депутат Екатерина Пинаева спросила о том, появится ли ливневка на улице Папина? Вице-мэр Николай Дергунов сказал, что в 2024 году городская администрация решит проблему застоя воды на перекрестке этой улицы с улицей Доватора. Но чиновники не смогли ответить на вопрос о том, когда мэрия уберет воду с пешеходного перехода между проспектом Победы и улицей Неделина (в районе ТЦ «Уют»), хотя ранее не раз говорили о том, что это сделает компания «Руслан-1», которая и реконструировала проспект Победы. И это, кстати, косяк заказчика: проектом дождеприемник предусмотрен не был!

А вот вечную проблему с подтоплением перекрестка улиц Неделина и Фрунзе решат уже в этом году, несмотря на то, что объявленные в сентябре торги на ремонт ливневой канализации в этом месте не состоялись. Николай Дергунов сообщил депутатам, что объявлена новая закупка, которая позволит увеличить пропускную способность существующей ливневой канализации без вскрытия асфальта на дорогах.

— На улицах Фрунзе и Неделина мы работаем уже три недели. Нам нужно еще 10 дней на то, чтобы очистить ливневку от скопившегося в ней большого количества мусора и ила, — сказал начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.
13 617
#ливневая канализация
2

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимоходом

5 минут назад
А на что у мэрии есть деньги? Озвучьте пжл.
ответить

Одно и то же

9 минут назад
Опять пишут, что протяжённость ливневой канализации не знает никто. Почему я в своём доме знаю протяжённость канализации. Наверное, потому, что я хороший хозяин.
ответить

Игорь

13 минут назад
На умной остановке на Плеханова разбито торцевое стекло. Ветер дует. Холодно...
ответить

Юлия Бровко

22 минуты назад
На ост. Сырская Школа в направлении Сырского Рудника на остановке скапливается вода, и когда автобус подъезжает, весь тротуар заливает грязью и водой. Проблеме много лет не кто не чего не делает.
ответить

Триатлон

35 минут назад
А на побегушки с джазом деньги нашлись!
ответить

Партработник

38 минут назад
Денег нет все деньги распилены на пилорамах.
ответить

Естественный отбор

59 минут назад
Ливневки забиты и свеже уложенный асфальт при ливне смывает в ливневку же. Замкнутый круг.
ответить

ГОСТЬ53

59 минут назад
Пересажать виновных, изъять особняки и финансы
ответить

ГОСТЬ53

сегодня, 14:16
А в чьих карманах осели финансы-то??? И че, в последние 30 лет ничего не делали??? Город довели до состояния разрухи
ответить

Анна

сегодня, 14:16
А застой воды на остановки Юных-Натуралистов как переходить к ТРЦ Виктория не кого не беспокоит?! Или проблема есть только у магазина УЮТ!? как сделали новую дорогу вода стала застаиваться прям в зоне пешеходного перехода это ужас какой-то ливневку не чистят видимо хотя там она есть.
ответить
Еще комментарии
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Уже 23 октября в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры
#иллюминация #Новый год
12
Уже 23 октября в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры

59 минут назад

Общество
В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ
#подземный переход
10
В горсовете усомнились в целесообразности ликвидации пешеходных переходов в поселке ЛТЗ

сегодня, 13:03

Общество
«Только не ко Дню прокуратуры!»
#Евгения Уваркина #ремонт школ
14
«Только не ко Дню прокуратуры!»

сегодня, 12:09

Общество
Липецкая вечЁрка: когда парковки станут платными, жалобы на тепло и качество воды
#вечЁрка #парковки #отопление
9
Липецкая вечЁрка: когда парковки станут платными, жалобы на тепло и качество воды

вчера, 20:23

Общество
В Матырском, Дачном и Силикатном отключат холодную воду
#отключения
5
В Матырском, Дачном и Силикатном отключат холодную воду

вчера, 17:30

Общество
Микрорайон «Взлетный»: от винта!
#микрорайон «Взлетный» #Игорь Артамонов
63
Микрорайон «Взлетный»: от винта!

вчера, 16:57

Общество