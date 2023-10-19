У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации

На ремонт нужны 2,4 миллиарда рублей, а на обслуживание ливневки выделяют по 11 миллионов в год.

Депутатам горсовета рассказали о состоянии ливневой канализации в Липецке.



Протяженность той ливневки, которая стоит на балансе управления главного смотрителя, — 272,6 километра. Но какова ее протяженность де-факто, не знает никто!



— До настоящего времени проведение технического обследования сетей дождевой канализации в Липецке специализированной организацией с составлением технического заключения из-за отсутствия финансирования не проводилось, — сказал заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин.



Теперь о том, что известно. Обеспеченность улично-дорожной сети ливневой канализацией в профильном департаменте мэрии оценивают в 45-50%. В этом году на ее обслуживание выделено 11 млн рублей. На эти средства МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистили и промыли трубы 144 дождеприемных и смотровых колодцев, отремонтировали еще 30, заменив в них люки и бетонные стеновые кольца, на 49 дождеприемниках установили новые решетки. На следующий год на эти же виды работ УГС получит сопоставимую сумму.



И все! Больше денег на ливневки нет. Да, модернизация системы предусмотрена «Схемой водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2035 года» и оценена в ценах 2021 года в 2,4 млрд рублей!



— На ближайшие три года средств на модернизацию ливневки в бюджете не предусмотрено, — сказал Павел Стежин.



Депутаты спросили, предусмотрены ли ливневки при строительстве новых микрорайонов, при реализации проектов комплексного развития территорий?



Вице-мэр Светлана Сурмий сообщила о предусмотренном правительством области финансировании ливневки на новой дороге в микрорайоне «Взлетный», и эта сеть будет иметь местные очистные сооружения, как на улице 50 лет НЛМК. Что же до проектов КРТ — в районе нефтебазы в границах улицы Гагарина и в поселке ЛТЗ — то этот вопрос нуждается в уточнении:



— Вообще требования к водоотведению есть в проектах любой застройки. Застройщики врезаются в уже существующую сеть ливневой канализации.



Депутат Екатерина Пинаева спросила о том, появится ли ливневка на улице Папина? Вице-мэр Николай Дергунов сказал, что в 2024 году городская администрация решит проблему застоя воды на перекрестке этой улицы с улицей Доватора. Но чиновники не смогли ответить на вопрос о том, когда мэрия уберет воду с пешеходного перехода между проспектом Победы и улицей Неделина (в районе ТЦ «Уют»), хотя ранее не раз говорили о том, что это сделает компания «Руслан-1», которая и реконструировала проспект Победы. И это, кстати, косяк заказчика: проектом дождеприемник предусмотрен не был!



А вот вечную проблему с подтоплением перекрестка улиц Неделина и Фрунзе решат уже в этом году, несмотря на то, что объявленные в сентябре торги на ремонт ливневой канализации в этом месте не состоялись. Николай Дергунов сообщил депутатам, что объявлена новая закупка, которая позволит увеличить пропускную способность существующей ливневой канализации без вскрытия асфальта на дорогах.



— На улицах Фрунзе и Неделина мы работаем уже три недели. Нам нужно еще 10 дней на то, чтобы очистить ливневку от скопившегося в ней большого количества мусора и ила, — сказал начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.