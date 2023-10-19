В России

52 минуты назад

В РФ начали готовить специалистов по политологической экспертизе

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#политология #исследования #образование

Для будущих экспертов подготовили программу дополнительного профессионального образования.

Заместитель директора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте России Георгий Омельянюк рассказал на XII Международной научно-практической конференции "Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ" в Новосибирске, что подготовка экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов началась в РФ, - передает "Интерфакс".

По его словам, подготовлена программа дополнительного профессионального образования, и по этой программе проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один - кандидата политических наук.

Он подчеркнул, что политологическая экспертиза будет проводиться по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иностранными агентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также с нарушениями при проведении выборов.

"К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет", - сказал Омельянюк.

Политологическая экспертиза будет проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, обращений, уставных документов и программ политических организаций.

"Пропагандистские материалы: лозунги, жесты, политическая символика, плакаты, карикатура, публикация, переписки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые размещены в эфире радио и телевидения, а также в интернете, на внешних носителях информации, и все эти объекты фиксируют политическую деятельность. Также к объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете", - перечислил Омельянюк.

Также разрабатываются методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы, - добавил Омельянюк.
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#политология #исследования #образование

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