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52 минуты назад
В РФ начали готовить специалистов по политологической экспертизе
Для будущих экспертов подготовили программу дополнительного профессионального образования.
Заместитель директора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте России Георгий Омельянюк рассказал на XII Международной научно-практической конференции "Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ" в Новосибирске, что подготовка экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов началась в РФ, - передает "Интерфакс".
По его словам, подготовлена программа дополнительного профессионального образования, и по этой программе проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один - кандидата политических наук.
Он подчеркнул, что политологическая экспертиза будет проводиться по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иностранными агентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также с нарушениями при проведении выборов.
"К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет", - сказал Омельянюк.
Политологическая экспертиза будет проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, обращений, уставных документов и программ политических организаций.
"Пропагандистские материалы: лозунги, жесты, политическая символика, плакаты, карикатура, публикация, переписки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые размещены в эфире радио и телевидения, а также в интернете, на внешних носителях информации, и все эти объекты фиксируют политическую деятельность. Также к объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете", - перечислил Омельянюк.
Также разрабатываются методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы, - добавил Омельянюк.
По его словам, подготовлена программа дополнительного профессионального образования, и по этой программе проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один - кандидата политических наук.
Он подчеркнул, что политологическая экспертиза будет проводиться по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иностранными агентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также с нарушениями при проведении выборов.
"К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет", - сказал Омельянюк.
Политологическая экспертиза будет проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, обращений, уставных документов и программ политических организаций.
"Пропагандистские материалы: лозунги, жесты, политическая символика, плакаты, карикатура, публикация, переписки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые размещены в эфире радио и телевидения, а также в интернете, на внешних носителях информации, и все эти объекты фиксируют политическую деятельность. Также к объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете", - перечислил Омельянюк.
Также разрабатываются методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы, - добавил Омельянюк.