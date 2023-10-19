Происшествия

47 минут назад

Добычей напавшего на женщину разбойника стали 3000 рублей

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#разбой
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Добычей напавшего на женщину разбойника стали 3000 рублей

Разбойное нападение было совершено ещё 10 месяцев назад, а сейчас подозреваемого арестовали.

Усманский районный суд на 1 месяц 26 дней (до 11 декабря) арестовал 28-летнего уроженца республики Таджикистан, подозреваемого в разбойном нападении на женщину ещё 10 месяцев назад. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 11 декабря 2022 года около 12:00 в Усманском районе подозреваемый совершил разбойное нападение на потерпевшую с применением предмета, используемого в качестве оружия, похитив при этом у женщины 3 тысячи рублей. Мужчину нашли только недавно.   
362
#разбой
3

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