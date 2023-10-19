НЛМК Live

35 минут назад

Группа НЛМК наращивает мощности машиностроительного комплекса

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Группа НЛМК наращивает мощности машиностроительного комплекса

На Новолипецком металлургическом комбинате началась реконструкция кузнечно-прессового участка, где производят стальные заготовки для машиностроительного комплекса компании. Реконструкция позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10% и освоить выпуск крупногабаритных деталей. Общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей.

В ходе проекта установят кузнечный пресс рабочим усилием 2500 тонн с манипулятором, четыре печи для нагрева слитков, а также дополнительное оборудование для резки заготовок и подготовки к ультразвуковому контролю внутренней структуры металла. Новое оборудование позволит увеличить вес поковок с 7 тонн до 10 тонн и производить для ремонтов крановые колеса, габаритные валы и ролики, корпуса подшипников и другие комплектующие.

Реконструкцию планируется завершить до конца этого года.

В 2022 году машиностроительный комплекс НЛМК увеличил объем производства номенклатуры на 30%, компания освоила выпуск 3,5 тыс. единиц новых видов продукции. В 2023 номенклатуру выпускаемой продукции планируется увеличить еще на 30%.

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