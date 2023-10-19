сегодня, 12:02
Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за санкций
Под запрет попали товары военного назначения: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.
Запрет касается как казахстанских, так и иностранных производителей. Под запрет попали такие товары, как запчасти для дронов, специальная электроника, чипы.
"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", - заявил Торебаев.
Отмечается, что ограничения введены в связи с западными санкциями, - передает "Интерфакс".