В мире

сегодня, 12:02

Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за санкций

13
#Казахстан #санкции #экспорт

Под запрет попали товары военного назначения: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций, - рассказал вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

Запрет касается как казахстанских, так и иностранных производителей. Под запрет попали такие товары, как запчасти для дронов, специальная электроника, чипы.

"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", - заявил Торебаев.

Отмечается, что ограничения введены в связи с западными санкциями, - передает "Интерфакс".
13
#Казахстан #санкции #экспорт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%
#Египет #туризм #цены
Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%

4 минуты назад

В мире
Президент Сербии удивился введению Болгарией акциза на транзит российского газа
#транзит газа #Сербия #Болгария
Президент Сербии удивился введению Болгарией акциза на транзит российского газа

вчера, 16:48

В мире
Армия обороны Израиля представила свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе
#Израиль #война #Палестина
Армия обороны Израиля представила свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе

вчера, 16:00

В мире
В Польше мужчина в парке напал с ножом на детей
#дети #нападение #Польша
В Польше мужчина в парке напал с ножом на детей

вчера, 15:19

В мире
В МИД РФ назвали удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
#Израиль #сектор Газа #война
В МИД РФ назвали удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

вчера, 10:34

В мире
Самыми дешевыми новогодними направлениями стали Турция и Египет
#туризм #Новый год #Турция
Самыми дешевыми новогодними направлениями стали Турция и Египет

17.10.2023 16:50

В мире