«Только не ко Дню прокуратуры!»

Так отреагировала глава Липецка Евгения Уваркина на обещание начальника областного управления капстроительства Сергея Алпатова вернуть учителей и детей в ремонтируемую 63-ю школу к Дню полиции.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина инспектировала капитальные ремонты двух школ, 54-й и 63-й, в которые строители зашли в мае.Эти две школы благодаря расторопности мэра попали в программу Минпросвета РФ «Модернизация школьной системы образования» на год раньше ее официального начала. На каждый капремонт выделено по 160 млн рублей федеральных средств. Капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьной системы образования» — предполагает помимо общестроительных, инженерных и отделочных работ оснащение школ современным инвентарем и оборудованием, а также переподготовку учителей для работы на нем.К этим деньгам областной бюджет добавил еще по несколько десятков миллионов — на благоустройство пришкольной территории и строительство стадионов.— Мне как директору в первую очередь были нужны новая система отопления, новая проводка. Школе в следующем году 40 лет. Так что такой капремонт стал для нас подарком небес, — говорит директор школы Сергей Керекелица.Процесс преображения старой школы 1984 года постройки начался в прошлом году со строительства современного стадиона по специальной областной программе. Так у школы появились футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка с искусственным покрытием, беговые дорожки и зона воркаута. Этой весной и летом школу буквально выпотрошили изнутри и заставили строительными лесами снаружи. Стены школы спрятали за вентилируемым фасадом, цвета которого выбрали ее ученики, преобразили ее внутренний двор-колодец. Общешкольная территория заблестела свежим ровным асфальтом, а стены коридоров и классов — бежевой и желтой красками.До завершения капремонта учеников 1-7 классов перевели в соседнюю 66-ю школу. Остальные классы разбросали по 42-й и 68-й школам в соседнем 23-м микрорайоне.— Может, подрядчик управится к 1 ноября? — спросила мэр начальника областного управления капстроительства Сергея Алпатова.— Нет, не получится. Надеемся завершить работу к Дню полиции.—Только бы не ко Дню прокуратуры! — то ли пошутила, то ли предупредила заказчика Евгения Уваркина (День прокуратуры отмечают 12 января).Вопрос главы Липецка был не праздный: летом депутатам горсовета пообещали, что дети вернутся в родную школу в начале второй четверти. Но оказалось, что подрядчик, ООО «Тепломонтажстрой», собирается закончить работу в ноябре. Ситуация во второй ремонтируемой школе, 54-й, еще хуже. Вся она в полном составе еще на прошлой неделе закрылась на карантин по ОРВИ, пневмониям и ковиду, ведь все ее учителя и ученики с 1 сентября буквально сидели один у другого на голове, ютясь в отдельно стоящем здании начальной школы.Впрочем, директор 63-й школы Александр Керекелица уверил мэра, что не получил ни одной жалобы на неудобства ни от своих учителей, ни от родителей учеников, которых на время капремонта разбросали по трем другим школам:— Я время от времени провожу для родителей экскурсии по нашей школе, показываю им то, что изменилось.А изменилось тут и в самом деле многое. Перед началом капремонта старшеклассники жаловались на нехватку света при входе в здание и коридорах, на тесноту в общей раздевалке. Подросткам хотелось учиться в светлых классах, видеть себя в зеркалах, получить места неформального общения и отдыха. Опросы учеников и их родителей стали концепцией обновления здания.Так как все проголосовали за светлый холл, из него убрали часть стены, расширив вход. На входе появились стеклянные двери. Все раздевалки перенесли в один коридор от входа, а высвободившийся второй станет зоной общения, развлечения, отдыха. Скоро тут повесят большой экран с программами школьного телевидения, оборудуют холл и коридоры диванами, пуфиками, трансформируемой мебелью.В достаточно узких коридорах появятся зоны отдыха, места, где можно уединиться или наоборот, собраться, чтобы порезвиться, сыграть в настольные игры. В классах начальной школы построены мини-раздевалки, где дети будут хранить верхнюю одежду и обувь. Туалеты на этажах сверкают никелем кранов, белизной фаянса и разноцветной плиткой. Кабинеты начали оборудовать современной начинкой.— Вот это раньше было нашей головной болью, — показал Сергей Керекелица мэру обновленный актовый зал.Вот-вот в нем появится новая сцена и мебель. В холле уже обустроено помещение-трансформер для всяких детских внеурочных занятий. Наконец-то будет открыта под творческую лабораторию полтора десятилетия заброшенная теплица на крыше школы.Глава Липецка осталась довольна увиденным. На выходе из школы она сказала GOROD48, что уже на следующей неделе Минпросвет сообщит результаты отбора программы «Модернизация школьной системы образования» на 2024-2026 годы. Департамент образования ранее заявился на ремонт 51 школы — по 17 ежегодно, заведомо понимая, конечно, что это нереальная история. Лотерея, как ранее сказала Евгения Уваркина.— Предварительно в 2024 году нам обещано финансирование капремонтов трех-четырех школ, в 2025 — еще трех-четырех, а вот в 2026 год — всех 17 по нашей заявке. Но уже известно, что Минпросвет объявит дополнительный отбор от регионов на 2025 год, — сказала мэр.