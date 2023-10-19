В России

42 минуты назад

В Ростовской области система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к региону

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#атака #Ростов

Следы в небе видели жители центральных районов донской столицы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО поразила цель на подлете к Ростовской области.

19 октября в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях кадры инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону. Следы в небе видели жители центральных районов донской столицы,- пишет "Ъ".
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#атака #Ростов

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