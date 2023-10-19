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42 минуты назад
В Ростовской области система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к региону
Следы в небе видели жители центральных районов донской столицы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО поразила цель на подлете к Ростовской области.
19 октября в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях кадры инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону. Следы в небе видели жители центральных районов донской столицы,- пишет "Ъ".
19 октября в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях кадры инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону. Следы в небе видели жители центральных районов донской столицы,- пишет "Ъ".