Экономика

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Из-за ослабления рубля подорожали импортные помидоры, апельсины, бананы и груши

18 364
#инфляция #цены
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Из-за ослабления рубля подорожали импортные помидоры, апельсины, бананы и груши

Но инфляция в Липецкой области была ниже, чем в ЦФО и России в целом.

В сентябре годовая инфляция в Липецкой области ускорилась до 5,6%. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, причинами такой динамики стали ослабление рубля, ограничение предложения отдельных товаров и высокий потребительский спрос. При этом инфляция в регионе была ниже, чем в ЦФО и России в целом.

«Из-за ослабления рубля подорожали импортные помидоры, апельсины, бананы и груши. Возросли затраты животноводов на закупку зарубежных кормов и ветеринарных препаратов. Теплая погода в сентябре способствовала продлению дачного сезона и росту спроса на товары для пикника. В итоге в Липецкой области подорожало мясо птицы и свинина и как следствие – продукты их переработки», – отмечают в липецком отделении Банка России.

В сентябре продолжился рост оптовых цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Это привело к ускорению годового роста цен на бензин и дизельное топливо. Однако после введения запрета на экспорт нефтепродуктов розничные цены на них в конце месяца начали снижаться.

Цены на услуги в регионе замедлили рост. Основной вклад в снижение инфляции внесло страхование. В сентябре прошлого года страховщики пересмотрели ставки по добровольному и обязательному автострахованию. В текущем году тарифы по обязательному автострахованию не менялись, по добровольному автострахованию пересмотрены в меньшем размере, чем в прошлом году.

Дополнительное влияние на динамику цен также оказало то, что были налажены поставки иностранных автозапчастей в рамках параллельного импорта.
18 364
#инфляция #цены
3

Комментарии (18)

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9 минут назад
Только зарплата не подорожала
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13 минут назад
Только зарплата не подорожала
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Вася

14 минут назад
ЮВП, абсолютно прав!!! У России свой путь! Санкции, как сказал шеф, а ему , естественно, все поддакнули, благоприятно влияют на благосостояние россиян!!! С удовольствием ждем очередных , благотворно влияющих на страну, санкций!!! В этом случае инфляция сократится до нуля!!! Ждем"с!!!
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Правда

17 минут назад
Старая баба, что то я не помню что про капитализм пели,ничего не путаете,может это про коммунизм такое пели,а при капитализме принцип как потопаешь, так и полопаешь,или я не права?Опять горожане заныли? Так вот мне вас не жалко, сколько не дай вам зарплат,пенсий,пособий все отвезете в чужие страны чтоб пузо погреть. И можете закидать меня камнями,но правда она такая
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Тренд

23 минуты назад
Хватит уже ныть. * за 30 лет расслабляться. Вам коммунисты плохи и эта власть не интересна. Другого выбора не будет. Серединки нет.
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zzloyzz

23 минуты назад
Кайний раз понижение цен было ещё при Сталине. Дело не в долларе.
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Сергей

29 минут назад
Не удивительно, что инфляция в ЛО ниже, чем в других областях. У нас и проголосовавших 142 процента. Липецк и область всегда впереди.
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ЮВП

41 минуту назад
25 тонн продовольствия МЧС уже отвезло в Палестину. Это только начало. Отдавая в Африку бесплатно зерно, которое могло бы стать кормом для с/х животных внутри страны, наши "правители" ухудшают уровень жизни своих граждан путем повышения цен на продукты питания.
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Ответ

49 минут назад
Старая баба, ну , почему же пели , и сейчас поют , у всех всё отлично , на дорогах пробки от иномарок , на новых микрорайонах все квартиры раскуплены , дворцы-коттеджи по окраинам растут не по дням , а по часам , в турции в 2022 году побывали 5,2 млн россиян. Припеваючи живём !
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Вообще то

50 минут назад
… а почему рубль ослабился?…
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