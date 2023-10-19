Но инфляция в Липецкой области была ниже, чем в ЦФО и России в целом.

В сентябре годовая инфляция в Липецкой области ускорилась до 5,6%. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, причинами такой динамики стали ослабление рубля, ограничение предложения отдельных товаров и высокий потребительский спрос. При этом инфляция в регионе была ниже, чем в ЦФО и России в целом.



«Из-за ослабления рубля подорожали импортные помидоры, апельсины, бананы и груши. Возросли затраты животноводов на закупку зарубежных кормов и ветеринарных препаратов. Теплая погода в сентябре способствовала продлению дачного сезона и росту спроса на товары для пикника. В итоге в Липецкой области подорожало мясо птицы и свинина и как следствие – продукты их переработки», – отмечают в липецком отделении Банка России.



В сентябре продолжился рост оптовых цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Это привело к ускорению годового роста цен на бензин и дизельное топливо. Однако после введения запрета на экспорт нефтепродуктов розничные цены на них в конце месяца начали снижаться.



Цены на услуги в регионе замедлили рост. Основной вклад в снижение инфляции внесло страхование. В сентябре прошлого года страховщики пересмотрели ставки по добровольному и обязательному автострахованию. В текущем году тарифы по обязательному автострахованию не менялись, по добровольному автострахованию пересмотрены в меньшем размере, чем в прошлом году.



Дополнительное влияние на динамику цен также оказало то, что были налажены поставки иностранных автозапчастей в рамках параллельного импорта.