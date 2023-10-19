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«Магнит» купит KazanExpress и запустит свой маркетплейс
Ритейлер "Магнит" договорился о покупке маркетплейса KazanExpress. На его базе будет запущен "Магнит Маркет". В офлайн-магазинах будут организованы пункты выдачи заказов.
"Магнит" <…> достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс "Магнит Маркет", - сообщает компания.
100% "Казаньэкспресс" планируется приобрести у "AliExpress Россия", предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда.
"AliExpress Россия - крупнейший маркетплейс для покупок товаров из других стран. В будущем мы сосредоточимся на развитии кросс-бордерного бизнеса, как фокусного для себя, и также продолжим развивать другие направления", - заявил гендиректор "AliExpress Россия" Сергей Гречин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ. После подписания соглашения о покупке KazanExpress "Магнит" подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). "Магнит" указывает, что, как ожидается, покупка платформы будет профинансирована за счет собственных средств ретейлера. В сделку войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ, более 500 точек в 120 городах России), склады, автопарк, интеллектуальная собственность, - передает РБК.
KazanExpress сменит название и будет развиваться под брендом "Магнит Маркет". "Планируется, что в рамках развития маркетплейса "Магнит Маркет" география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах "Магнит" всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ретейлеру - привлечь дополнительный трафик", - отмечает компания.
Директор по электронной коммерции розничной сети "Магнит" Гюванч Донмез отметил, что на маркетплейсе будет представлено "все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта". "Наличие собственной инфраструктуры <…> позволит нам быстро нарастить присутствие в этом динамичном сегменте рынка и войти в число лидеров электронной коммерции в России", - добавил он.
KazanExpress был запущен в 2017 году. По итогам 2022-го, согласно оценке Data Insight, он входил в число крупнейших российских маркетплейсов по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет", "СберМегаМаркет" и самой "AliExpress Россия". Сейчас аудитория площадки превышает 5 млн человек в месяц. С площадкой сотрудничают 12 тысяч российских продавцов, ассортимент насчитывает около 1,5 млн SKU (Stock Keeping Unit — код, присваиваемый для отслеживания товара) более чем в 20 категориях. Сеть пунктов выдачи заказов насчитывает более 500 точек в 120 городах. При этом маркетплейс не присутствует в Москве и Санкт-Петербурге, но прошлой осенью Ханда заявил о плане выхода в крупнейшие российские города.