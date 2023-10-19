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Модель поступления в 10-ые классы в России изменится
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в скором времени модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО), возможно, изменится.
По его словам, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не всегда позволяет качественно и объективно провести отбор абитуриентов в СПО, а этот уровень образования сейчас очень важен и востребован. В настоящее время прорабатываются альтернативные модели.
Он пояснил также, что с этого учебного года участники ЕГЭ могут изменить ранее выбранный уровень экзамена по математике с базового на профильный или наоборот. Сделать это можно не позднее, чем за две недели до экзамена.
Есть изменения и в ВПР: принято решение не проводить в 2024 году ВПР по иностранным языкам. Также Анзор Музаев не исключил проведения в дальнейшем ВПР для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но делать это следует постепенно и с учетом специфики разных категорий участников, как это было сделано в ЕГЭ, - говорится на сайте Рособрнадзора.
Кроме того, он отметил, что переводить в компьютерный формат ЕГЭ по другим предметам, в частности естественно-научного цикла, как это было сделано с информатикой, в обозримом будущем не планируется, поскольку в этом нет необходимости. Также не планируется отменять ОГЭ для выпускников 9 классов или сокращать количество обязательных предметов.
Музаев пояснил, для чего проводятся ВПР для выпускников 11 классов.
"Нужно, чтобы выпускники не были нацелены только на сдачу ЕГЭ и не забрасывали все остальные предметы. Это инструмент мотивации выпускника, учителя, школы, чтобы все предусмотренные в рамках стандарта знания были освоены", — отметил представитель ведомства.
Также он рассказал о проведении государственной итоговой аттестации для школьников из новых регионов. Выпускникам 9 классов в этом году предстоит сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, выпускникам 11 классов – ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку или математике по их выбору. Также при желании они могут сдать предметы ЕГЭ по выбору. Допуском к ГИА, как и для выпускников других регионов, для них будет «зачет» за итоговое собеседование и сочинение.
"Мы понимаем, что учителя и ученики из новых регионов не занимались по нашим стандартам, поэтому здесь необходим мягкий подход и время для адаптации", — заявил руководитель Рособрнадзора.
По его словам, проекты перечней обязательных документов разработаны для педагогов вузов, СПО и воспитателей детских садов. В ближайшее время начнется апробация новых подходов, а к следующему учебному году планируется утвердить перечни документов, за пределами которых педагоги не обязаны будут составлять никаких отчетов, по всем уровням образования.