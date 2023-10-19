Происшествия

сегодня, 09:35

Водитель заехал в автосервис и стащил только что замененный аккумулятор

3 871
#кража
1

В это время владелец аккумулятора совершал пробную поездку.

Наглую кражу раскрыли липецкие полицейские — 11 октября из автосервиса исчез аккумулятор стоимостью в 50 000 рублей, который механик только что заменил на новый.  В краже полицейские подозревают 38-летнего жителя Липецкого района.

«Потерпевший приехал в автосервис, где автомеханик заменил аккумулятор. Мужчина решил проверить работу автомобиля и проехать по территории сервиса. Тем временем подозреваемый загрузил чужой аккумулятор в свой автомобиль и уехал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Аккумулятор изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
3 871
#кража
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А может квалефецировать?

16 минут назад
Там групповая, один на шухоре стоял и сморкался для вида.
ответить

Яма и дороги

34 минуты назад
Это что за акумулятор за такой?
ответить

Викторм

43 минуты назад
Удод...
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

34-летний пьяный водитель «ВАЗа» оставил мотоциклиста без ноги
#ДТП
3
34-летний пьяный водитель «ВАЗа» оставил мотоциклиста без ноги

29 минут назад

Происшествия
На улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку
#авария #ДТП
2
На улице Стаханова водитель «БМВ» сбил 16-летнюю девушку

сегодня, 09:26

Происшествия
На дороге Липецк-Елец столкнулись два грузовика и легковушка
#ДТП
16
На дороге Липецк-Елец столкнулись два грузовика и легковушка

вчера, 22:07

Происшествия
В шоколадном батончике нашли мобильный телефон
#УФСИН #тюрьма
8
В шоколадном батончике нашли мобильный телефон

вчера, 17:27

Происшествия
Cпасатели сняли горшок c головы годовалой девочки
#спасатели
9
Cпасатели сняли горшок c головы годовалой девочки

вчера, 17:06

Происшествия
Пассажир заплатит 100 000 рублей за удар в глаз водителя автобуса
#автобус #хулиганство #побои
16
Пассажир заплатит 100 000 рублей за удар в глаз водителя автобуса

вчера, 16:23

Происшествия