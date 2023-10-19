Водитель заехал в автосервис и стащил только что замененный аккумулятор

В это время владелец аккумулятора совершал пробную поездку.

Наглую кражу раскрыли липецкие полицейские — 11 октября из автосервиса исчез аккумулятор стоимостью в 50 000 рублей, который механик только что заменил на новый. В краже полицейские подозревают 38-летнего жителя Липецкого района.



«Потерпевший приехал в автосервис, где автомеханик заменил аккумулятор. Мужчина решил проверить работу автомобиля и проехать по территории сервиса. Тем временем подозреваемый загрузил чужой аккумулятор в свой автомобиль и уехал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Аккумулятор изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.