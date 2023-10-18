В Матырском, Дачном и Силикатном отключат холодную воду

Отключения холодной воды 19 октября связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк», сообщили в компании.





С 08:00 до 18:00 без холодной воды останутся поселки Дачный, Силикатный, Матырский и станция Казинка. Воду подвезут по заявкам потребителей.



Также в течение дня на несколько часов возможно отключение холодного водоснабжения у потребителей по адресам: дома №№ 36 ст.1, 38, 40а по улице Московской, вл. 2 по улице Ангарской. Подвоз воды также будет организован по заявкам.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



19 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 отключат электричество в домах № 547 по улице 2-й Садовой, № 10 в переулке Кулибина, на улицах Курчатова, Булавина.



С 09:00 до 12:00 не будет электроэнергии в домах №№ 6, 20, 22, 24, 26 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, , на улицах Молодежной, Кондарева.



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома № 95 по улице Карбышева, № 23 по улице Гагарина, № 61 по улице Плеханова, №№ 12, 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 15, 17 по улице Угловой, №№ 2в, 5, 6 по улице Ново-весовой, № 110 по улице Юношеской, №№ 1, 2 по улице Гоголя, №№ 3а, 3б, 5, 5а на площади Победы, №№ 5а, 22а по проспекту Победы, № 6 по улице Союзной, №№ 2, 2а, 6 по улице Ульяны Громовой, №№ 23а, 23б, 25 по улице 40 лет Октября, №№ 20, 26а по улице Северной, № 21 по улице Лобачевского, №№ 83, 85, 87, 89 по улице Кошевого, № 60 по улице Панфилова, № 31 по улице Севастопольской, №№ 3, 5 по улице Спартака, № 23 по улице Целинной, №№ 2а, 10а по улице Шаталовой, №№ 17, 19, 21, 23 по улице Краснознаменной. Также обесточат улицы Бородинскую, Ударников, Докучаева, Матросова, Новоселов, Партизанскую, Социалистическую, Цимлянскую, Молодежную, Кондаурова, проезд Ильича, садоводчество «Горняк» и дом № 110 в садоводчестве «Дачный-3».



