30 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу циклона с центром над севером Европейской территории России – в ЦФО пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что около климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Ночью на улице будет от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.