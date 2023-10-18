Погода в Липецке

30 минут назад

В Липецкой области небольшие дожди и до +10

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#дожди
В Липецкой области небольшие дожди и до +10

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу циклона с центром над севером Европейской территории России – в ЦФО пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Ночью на улице будет от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза. 

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#дожди

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