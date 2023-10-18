Происшествия

39 минут назад

Cпасатели сняли горшок c головы годовалой девочки

299
#спасатели
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Cпасатели сняли горшок c головы годовалой девочки

А на улице Осканова за змею приняли пластиковую гофру.

17 октября на улице Стаханова спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка при помощи слесарного инструмента сняли пластиковый горшок с головы годовалой девочки. С ребёнком всё в порядке, горшок восстановлению не подлежит.

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС, 16 октября спасатели работали в Ссёлких, где в районе АЗС на дорогу упало дерево, а вечером в него въехал автомобиль. Дерево распилили и убрали с проезжей части.

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Всего с начала октября на счету спасателей более ста выездов к местам происшествий. Много вызовов было связано с падением деревьев из-за сильного ветра. Нередко приходилось вскрывать двери в квартиры с одиноко проживающими пожилыми людьми, чтобы обеспечить доступ бригады скорой помощи, а на Соколе освобождали закрывшихся в квартире детей трёх и четырёх лет.

Днём 17 октября спасатели помогали в эвакуации жильцов многоэтажки на улице Свиридова, в которой горела квартира, и подъезд окутал едкий дым. А напуганные жильцы одной из квартир дома на улице Осканова вызвали спасателей из-за змеи под подвесным потолком. Но на деле змея оказалась пластиковой гофрой.
299
#спасатели
2

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