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Липецкая вечЁрка: когда парковки станут платными, жалобы на тепло и качество воды
Сегодня, 18 октября, в мэрии отсрочили введение платы за парковки, сотни липчан пожаловались в Госжилинспекцию на отсутствие тепла, и в горсовете обсудили качество питьевой воды.
Напомним, первоначально плату обещали брать с 1 ноября. Тех, кто поспешил и внес деньги в приложение «Горпарковки» или любые устройства ПАО Сбербанк, в мэрии заверили, что средства зачислятся в обязательном порядке и не пропадут.
И еще новости на автомобильную тему. Липчане пожаловались на водителя эвакуатора, который нарушает ПДД. На улице Крайней, где одностороннее движение, он поехал по встречке, да еще и машина была без госномера.
Теперь «грозу» водителей ищут инспекторы ГИБДД.
Уже полторы недели, как в Липецке начался отопительный сезон, но тепло до сих пор дошло не до всех домов. Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла. Эта новость вновь собрала немало гневных комментариев от замерзающих липчан.
— Неделина, 15 в квартире уже всего 16 градусов. Причину аварийная не говорит, — написала липчанка.
— А до 8 мерзните в своих квартирах. В ЖЭКе заявили, нет труб на замену. И что хотите то и делайте, нам по-барабану, — написали жильцы Мичурина 4.
— До сих пор нет отопления Фрунзе, 30, посмотрим, какую сумму и за какой период принесут на оплату, — добавил котЭ.
— Проспект Победы 51/3 до сих пор нет отопления. И даже намека на подачу отопления нет, — еще один проблемный адрес от гостя.
— Титова 9/3 отопления нет соседи греются, а у нас ледяные, — пожаловалась Вера.
— Меркулова, 31. Греет только на кухне, в комнате и зале ледяные. Шум отопления идет, а тепло не поступает совершенно, — написал Алексей Мухортов.
— Юношеская, 23А, греет только 1 стояк, — добавил Никита Монахов.
Ждать липчанам, похоже, придется долго. Мэрия потребовала от управляющих компаний наладить гидравлический режим к 8 ноября! То есть через месяц после старта отопительного сезона. А первый снег в Липецке, между тем, уже выпадал.
Качество питьевой воды в городе приближается к предельным значениям. Водоносные горизонты загрязняют птицефабрики, животноводческие фермы, теплицы, незаконные свалки и жители частного сектора.
Больную тему сегодня обсуждали в горсовете. Депутаты потребовали от мэрии подготовить информацию о главных загрязнителях окружающей среды в Липецке и о том, что делает власть, чтобы нарушители соблюдали природоохранные нормы и правила.
— Даже если вода чистая будет в недрах, она по таким трубам подаётся, что если бы не спирт, то лежал бы в больнице, — оставил неожиданный комментарий Старенький.
А в областном Совете в это время заместитель руководителя Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Андрей Устинов предложил построить канализацию в частном секторе Липецка, чтобы улучшить качество воды в реке Воронеж.
— Частный сектор Липецка, Ситовка, Введенка густо застроены в пределах водоохранной зоны и не имеют канализации. Даже если бы владельцы этих домов вдруг начали соблюдать законодательство и заказывать ассенизаторские машины, я с трудом представляю, как бы эти перевозки в таком количестве осуществлялись. Эти районы должны быть канализованы. Нужно делать пилотный проект, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, — заявил Андрей Устинов.
— Какие Ситовки, Введенки. Дачный — черта города, половина посёлка с канализацией, половина без. Как думаете куда сливают дерьмо частные откачки? Неужели нельзя присоединить к уже существующей канализации остальные дома? Хотя руководитель посёлка свой дом присоединила. Нашла таки возможность, а остальные дома как? — спросила Елена.
И напоследок о погоде, по прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается до +9 градусов с небольшими дождями.
Электорат