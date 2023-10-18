Происшествия

сегодня, 16:08

38-летняя женщина и 44-летний мужчина расплатились в магазине найденной картой

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#кража
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38-летняя женщина и 44-летний мужчина расплатились в магазине найденной картой

За потраченные 2504 рубля им может грозить до шести лет лишения свободы.

21-летний мужчина потерял банковскую карту и вскоре обнаружил, что ей кто-то оплатил покупки в сетевом магазине. Всего было потрачено 2504 рубля.

Полицейские быстро вычислили подозреваемых в краже денег со счёта — это неработающие ельчане: 38-летняя женщина и 44-летний мужчина.

«Задержанные рассказали, что во время прогулки мужчина нашёл на земле банковскую карту. Он оставил её себе и предложил знакомой сходить в магазин и проверить, есть ли на ней сбережения. Вместе они купили продукты, оплатив их чужой картой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи — до шести лет лишения свободы.
2 483
#кража
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Комментарии (2)

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гостья

37 минут назад
У меня сын (17 лет) потерял карту,в милиции сказали найти не реально в парке победы потеряли(воришку), говорит камер нет там, пиши отказ-это висяк...., хотя в КБ они его видели и лицо и всё, а как в парк зашёл-потеряли. По ушам поездил ему профессионально-сын написал . Вот вам и милиция....
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нквд

сегодня, 16:30
Наверное радостные были .когда карту нашли .сейчас гульнем . ну и гульнули года на три
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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