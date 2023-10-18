38-летняя женщина и 44-летний мужчина расплатились в магазине найденной картой

За потраченные 2504 рубля им может грозить до шести лет лишения свободы.

21-летний мужчина потерял банковскую карту и вскоре обнаружил, что ей кто-то оплатил покупки в сетевом магазине. Всего было потрачено 2504 рубля.



Полицейские быстро вычислили подозреваемых в краже денег со счёта — это неработающие ельчане: 38-летняя женщина и 44-летний мужчина.



«Задержанные рассказали, что во время прогулки мужчина нашёл на земле банковскую карту. Он оставил её себе и предложил знакомой сходить в магазин и проверить, есть ли на ней сбережения. Вместе они купили продукты, оплатив их чужой картой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи — до шести лет лишения свободы.