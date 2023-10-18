В Липецке начали принимать отремонтированных по нацпроекту дороги

Заказчик осмотрел обновленные дороги на Карьере и Соколе.

Сегодня в Липецке начались комиссионные обследования улиц отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Первыми эксперты — представители областного управления дорог и транспорта, профильного департамента мэрии, управления главного смотрителя и подрядных организаций — осмотрели обновленные дороги на Карьере и Соколе.



На улице Шкатова, где расположены поликлиника, Дом культуры и детский сад, помимо дорожного полотна подрядчик обновил и тротуары. Общая площадь производства работ — около девяти тысяч квадратных метров. Ремонт выполнен в срок. Лабораторные испытания подтвердили нормативное качество асфальтобетонных покрытий. Замечаний улицы у экспертов не было.



Комиссия также оценила качество дорожных работ на улицах 4-й Пятилетки, Орловской, Амурской, Клары Цеткин, Гранитной и 2-й Гранитной, Железнодорожной, Дружбы, Энгельса и Энтузиастов. У приемочной комиссии были незначительные замечания к ремонтам улиц Клары Цеткин и Энгельса. На первой из них необходимо поднять один канализационный люк на уровень дороги, на второй — укрепить обочину вдоль кромки асфальтного полотна. Выявленные недостатки подрядчики устранят за свой счет.



Гарантия на выполненные работы — четыре года.



— Особенностью этого дорожно-ремонтного сезона стало большое внимание к частному сектору, в частности, к району Карьера. Здесь привели в порядок 11 дорог, крайне нуждавшихся в восстановлении. Жители этого района постоянно жаловались на многочисленные ямы, выбоины и колейность, — сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.



Напомним, в этом году в Липецке должны быть отремонтированы 40 объектов улично-дорожной сети. Ремонты на 38 из них завершены. На улице Урицкого и на Лебедянском шоссе подрядчики выполнят работы после того, как оттуда уйдут энергетики.